/626581/منافس-الزمالك-الترجي-يسجل-الهدف-الأول-في-مرمى-تونجيت-فيديو

سجل عبدالرؤف بن غيث الهدف الأول لصالح الترجي التونسي في مرمى مولودية الجزائر، في المباراة التي تقام على ملعب رادس ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، وبهذو النتيجة يتأهل الفارس الأبيض للدور القادم من البطولة.

وكان الزمالك قد سجل الهدف الأول عن طريق محمود الونش، في مرمى تونجيت السنغالي في المباراة التي تقام على ملعب القاهرة الدولي بعد ركلة حرة لصالح فريق الزمالك بالقرب من منطقة حزاء تونجيث جهة اليمين نفذها شيكابالا عن طريق كرة عرضية متقنة إلى داخل منطقة الجزاء قابلها الونش برأسية رائعة من الوضع زاحفا سكنت يمين المرمى.

وأحرز مروان حمدي لاعب الزمالك، الهدف الأول للفارس الأبيض في مرمى تونجيت السنغالي في المباراة التي تقام على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، في لقاء يسعى خلاله الفارس الأبيض في تحقيق الفوز مع تحقيق الترجي التونسي الإنتصار على مولودية الجزائر. وتقام المباراة بين الزمالك وتونجيت السنغالي على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، في لقاء شهد تواجد العديد من لاعبي الفارس الأبيض على رأس تشكيل المواجهة أمام تونجيت السنغالي.

ويدخل الزمالك مباراة تونجيت السنغالي بحثا عن الفوز في المباراة، مع إنتظا هدية من ملعب رادس في اللقاء الأخر بين الترجي ومولودية الجزائر، حيث لابد من إنتصار الفريق التونسي على الجزائري حتى يتمكن الفارس الأبيض من الصعود للدورر القادم. وأعلن كارتيرون عن تشكيل مباراة تونجيت السنغالي وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جنش. خط الدفاع: أحمد فتوح، محمود علاء، محمود حمدي الونش، حازم إمام. خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، يوسف أوباما. خط الهجوم: أشرف بن شرقي، شيكابالا، مروان حمدي. ويجلس على دكة بدلاء الفارس الأبيض كلا من : محمد أبو جبل ومحمد عبد الغني وحميد أحداد و محمد عبد الشافي وحمزة المثلوثي وإسلام جابر وأحمد سيد "زيزو".