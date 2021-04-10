صور .. الرعاية الصحية تطلق ورشة عمل حساب التكاليف بالمستشفيات 

جدة - نرمين السيد - أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم السبت، ورشة عمل للتدريب على حساب التكاليف بالمستشفيات ومراكز ووحدات الرعاية الصحية الأولية فى محافظة بورسعيد، وذلك بالتعاون مع نخبة من خبراء الاقتصاد والتكاليف بمكتب منظمة الصحة العالمية فى القاهرة، وبمشاركة عدد من قيادات الهيئة ومسؤولى التكاليف فى المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية التابعة للهيئة ببورسعيد.





وأشارت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس الإدارة، إلى أن الورشة تستمر على مدار 3 أيام متتالية، وتهدف إلى الوقوف على آليات جمع وتحليل البيانات الخاصة بالتكاليف بغرض الخروج بتوصيات لصناع القرار لاتخاذ قرارات مبنية على أُسس علميه صحيحة، بالإضافة إلى إعداد دليل تكاليف يخص الهيئة العامة للرعايه الصحية من أجل خلق الاستدامة للرصد والتحكم فى التكلفة.

وأضافت الهيئة فى بيانها، أن ورشة العمل تستهدف تدريب مسؤولى التكاليف والمديرين بالمنشآت الطبية التابعة للهيئة ببورسعيد، وتابعت: يشمل البرنامج التدريبى فى اليوم الأول منه، مقدمة عن أهداف حساب التكاليف للمستشفيات ومراكز الرعاية الأولية، واستخدام المؤشرات غيرالمالية كمحركات للتكلفة وتقييم الأداء، بالإضافة إلى كيفية تعيين التكاليف على مجمعات التكلفة.

واستكملت الهيئة: يتناول اليوم الثانى للورشة كيفية إعداد أدلة التكاليف بما يتلائم مع طبيعة كل منشأة طبية مع التطبيق العملى على كيفية استخدام أدلة التكاليف، كما أنه من المقرر خلال اليوم الثالث للورشة التدريب على التحقق من البيانات وتحميل التكاليف غيرالمباشرة إضافة إلى التدريب على تحميل التكاليف باستخدام التوزيع التنازلى للتكاليف وعرض النتائج النهائية للورشة.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، أهمية التدريب على حساب التكاليف بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة، بهدف بناء نظام شامل وموحد للتكاليف، يتوافر به كافة البيانات المالية والإحصائية عن مختلف أوجه النشاط الصحى داخل المنشآت.

وأوضح أن هذا النظام يسهم فى دراسة التكاليف داخل الأقسام العلاجية والإدارية بالمنشآة والمساعدة على اختيار أسس التوزيع الملائمة فيما بينهم من الاعتمادات المخصصة بالموازنة لذلك، وكذلك يسهم فى تحديد الطاقات المستغلة والمتوقعة وتغيرات الطلب الموسمية على الخدمات الصحية والاستعداد لها، بالإضافة إلى ضبط الرقابة على الموارد المخصصة من الموازنة للهيئة والتحقق من أن الانفاق يتم بالشكل الأمثل من خلال ضمان الرقابة قبل الصرف.

وأكد أهمية تدريب العنصر البشرى بالهيئة باعتبارهم أثمن مورد لديها يحمل على عاتقه مسؤولية توفير الخدمات الصحية للمواطنين بأعلى مستويات الجودة العالمية، وثمَّن السبكى دور منظمة الصحة العالمية وتعاونها الدائم مع الهيئة العامة للرعاية الصحية فى رفع قدرات العاملين لديها بما يضمن توفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية المميزة لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد "مستقبل صحة مصر".

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد خليفة، مسؤول اقتصاديات الصحة بمكتب منظمة الصحة العالمية فى القاهرة، أن الغرض من التدريب على حساب التكاليف بالمستشفيات ومراكز الرعاية الأولية هو المساعدة على تأسيس نظام تكاليف منهجى بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، وبحث الإطار المؤسسى لضمان استدامة توفير بيانات تكاليف فعلية ودقيقة من شأنها المساعدة على التخطيط السليم وحُسن إدارة الموارد الصحية، مشيدًا بما تقدمة الهيئة من خدمات صحية عالية الجودة لمنتفعى التأمين الصحى الشامل.

فيما أكد علاء نجيب، خبير التكاليف الصحية، أن بناء نظام تكاليف ورفع قدرات العاملين بالإدارات المالية وتدريبهم على احتساب تكاليف الخدمات الطبية يهدف إلى دعم اتخاذ القرار بشكل علمى وتحسين نظام المعلومات الحالى لتوفير مؤشرات مالية وغير مالية، لافتًا إلى أهمية هذا النظام فى تحسين كفاءة التشغيل وتعظيم مُخرجات النظام الصحى المصرى الجديد "التأمين الصحى الشامل_مستقبل صحة مصر".