رئيس تونس لـ مدبولى: ندعم توطيد العلاقات مع مصر فى مختلف المجالات

جدة - نرمين السيد - وخلال اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن الترحيب بضيف مصر الكبير فى أول زيارة له إلى مصر، متمنياً له طيب الإقامة فى بلده الثانى خلال الزيارة.

كما وجه مدبولى التهنئة للرئيس التونسى بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، متمنياً للشعب التونسى الشقيق الرخاء والتقدم.

وأشاد رئيس الوزراء بما تم الاتفاق عليه خلال المباحثات بين الرئيس سعيد، وأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسى من ملفات تعاون بين الجانبين، وبإعلان عام 2021 - 2022 عاماً للثقافة المصرية التونسية.

كما أعرب مدبولى عن شكر الحكومة المصرية لما تضمنه حديث الرئيس سعيد خلال المؤتمر الصحفى من مواقف داعمة لمصر.

وأكد رئيس الوزراء على تطلع مصر لعقد الاجتماع القادم للجنة العليا المشتركة بين مصر وتونس، على أن يسبقها التحضير الجيد لجدول الأعمال، وعقد اجتماعات اللجان النوعية، ولجان الخبراء المنبثقة عن اللجنة.

من جانبه، أعرب الرئيس سعيد عن سعادته بزيارة مصر ولقاء أخيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، وما شهدته المباحثات الثنائية من تشاور وتنسيق وتبادل الرؤى حول مختلف القضايا التى تهم الجانبين، مؤكداً أنه يدعم توطيد العلاقات مع مصر فى مختلف المجالات، وبما يعود بالنفع على شعبى البلدين.