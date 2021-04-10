التعليم العالى : 18 دولة تشارك فى فعاليات الملتقى الدولى لتراث الشعوب

جدة - نرمين السيد - نظمت الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالى فعاليات الملتقى الدولى لتراث الشعوب تحت شعار "تراثنا هويتنا" وذلك خلال الفترة من 9 إلى 11 أبريل الجارى بالتعاون مع معهد إعداد القادة بحلوان.





وشارك فى الملتقى 130 طالبًا وافدًا من 18 دولة عربية وإفريقية وآسيوية، حيث شاركت كل من "السعودية واليمن وسوريا وجزر القُمر وموريتانيا وفلسطين والسودان وإريتريا والسنغال ونيجيريا وكوت ديفوار وتشاد والنيجر وجنوب السودان وزامبيا وبنجلاديش وأفغانستان والهند".

وشهد الملتقى تقديم عدة عروض فولكلورية لطلاب من الدول المشاركة بأزيائهم التقليدية، ثم توجه الحضور لافتتاح معرض التراث وتفقد المعروضات المختلفة التى تنوعت ما بين الملابس التقليدية والأكلات الشعبية بما يعكس هوية وتراث كل دولة، كما تم تكريم السفراء والمستشاريين الثقافيين للدول المشاركة.

كما عُقدت عدة لقاءات تثقيفية أهمها مع الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى، للتعريف بالاستراتيجية القومية والدولية لمواجهة الإدمان ومكافحة المخدرات بالإضافة إلى لقاء مع مسؤولى معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة رشا كمال على حرص الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين على وجود تعاون وصداقة بين الطلاب، وذلك من خلال الحث المستمر على مشاركتهم فى مختلف الأنشطة الثقافية، حتى يكون كل طالب بمثابة سفيرًا لبلده فى بلده الثانى مصر.





وأعرب الدكتور كريم همام عن سعادته باستضافة المعهد للطلاب الوافدين والسادة الدبلوماسيين من الدول المشاركة، مؤكدًا أن استضافة المعهد لهذا الملتقى يأتى ضمن توجيهات وزير التعليم العالى والبحث العلمى بتطوير برامج المعهد وتوسيع قاعدة المستفيدين، موضحًا أهمية التعاون والتكامل بين الشعوب لخلق جيل متسامح بعيد عن التعصب ومتقبل للآخر، مشيدًا بالدور الكبير الذى تلعبه إدارة الوافدين بالوزارة من استقطاب المزيد من الطلاب للدراسة بمصر من خلال مبادرة "ادرس فى مصر"، وحرصهم الدائم على تذليل العقبات لجميع الطلاب، وحثهم على التعرف على الثقافة والهوية المصرية الأصيلة.

وعلى هامش الملتقى، أقيم حفل موسيقى غنائى لأوركسترا الحلم "منتخب جامعة قناة السويس للموسيقى والكورال"، وقدمت خلاله مجموعة مميزة من الأغانى العربية القديمة والحديثة.

كما قامت الإدارة المركزية للوافدين بالتعاون مع معهد إعداد القادة بدعوة السادة المستشاريين لزراعة شجرة فى أرض معهد إعداد القادة، تمثيلاً لدولهم والعلاقات العميقة والوطيدة بين مصر وأشقائها من الدول العربية والإفريقية والآسيوية.

حضرفعاليات الملتقى الدكتورة رشا كمال القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين، والدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بحلوان، وعدد من السفراء والمستشاريين الثقافيين من الدول المُشاركة.