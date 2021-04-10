الزمالك يفتح على الرابع في الشوط الأول.. خطوة نحو الصعود في البطولة الأفريقية

انتهى الشوط الأول من عمر مباراة الزمالك وتونجيث السنغالى، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا، بتقدم الزمالك بأربعة أهداف نظيفة سجلها محمود الونش " هدفين" ومروان حمدى "هدفين".

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم كل من، فى حراسة المرمى: محمود جنش، وخط الدفاع: حازم إمام – محمود الونش – محمود علاء – أحمد فتوح، وخط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي – يوسف أوباما – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي، وخط الهجوم: مروان حمدى.

شهدت بداية المباراة حذرا من لاعبى الفريقين، وانحصر اللعب فى منطقة وسط الملعب واكتفى اللاعبون بجس النبض فى الدقائق الأولى، قبل أن يصوب لاعب تونجيث كرة طولية أمسك بها محمود جنش حارس الزمالك.

وفى الدقيقة 10 يهدد أوباما مرمى تونجيث برأسية لكنها تمر خارج الملعب، ويرد تونجيث سريعا بهجمة مرتدة ويصوب لاعبه تسديدة أرضية تمر بجوار مرمى جنش.

وفى الدقيقة 15 نجح محمود الونش فى تسجيل الهدف الأول للزمالك من ضربة حرة للأبيض نفذها شيكابالا عن طريق كرة عرضية متقنة إلى داخل منطقة الجزاء قابلها الونش برأسية رائعة من الوضع زاحفا سكنت يمين المرمى السنغالى.

ويضيف مروان حمدى مهاجم الزمالك فى الدقيقة 25 الهدف الثانى لفريقه من عرضية من أحمد فتوح، حولها مروان حمدى بقوة فى المرمى السنغالى.

وفى الدقيقة 38 ينجح مروان حمدى فى زيادة غلته التهديفية ويسجل الهدف الشخصى الثانى له والثالث للزمالك من انفراد كامل، قبل أن يسجل محمود الونش الهدف الرابع للزمالك فى الدقيقة 41، لينتهى الشوط الأول بتقدم الأبيض برباعية نظيفة.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الرابعة، برصيد 5 نقاط، فيما يحتل الترجي صدارة المجموعة بـ 10 نقاط ثم مولودية الجزائر يأتي بالمركز الثاني برصيد 8 نقاط، وأخيرا تونجيث في المركز الرابع والأخير برصيد 4 نقاط.