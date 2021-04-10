الرئيس التونسى يستقبل رئيس الوزراء فى مقر إقامته بقصر القبة

استقبل الرئيس التونسى قيس سعيد اليوم السبت بمقر إقامته بقصر القبة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء.
وأكد رئيس التونسى على ما تتقاسمه تونس ومصر من قيم ومبادئ وأهداف مشتركة وما يتوفر للبلدين من فرص وآفاق تعاون واعدة ومتنوعة فى عدة مجالات، داعيا إلى ضرورة التسريع بعقد الاستحقاقات الثنائية وفى مقدمتها اللجنة العليا، ولجنة التشاور السياسى لإجراء تقييم شامل لأطر التعاون والشراكة وصياغة مقاربات جديدة تمكن من الارتقاء بالعلاقات بين تونس ومصر إلى مراتب أفضل بما يمكن من تحقيق ما يرنو اليه الشعبين الشقيقين من استقرار ونماء.
وثمن الدكتور مصطفى مدبولى على مواقف تونس الداعمة لمصر، وأعرب عن استعداد مصر لمزيد توطيد علاقات الأخوة والتعاون مع تونس.
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