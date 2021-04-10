/626583/طارق-عبد-الهادي-حياة-كريمة-تجسيد-شامل-ومتكامل-لمفهوم-حقوق-الإنسا

قال النائب طارق عبد الهادي، عضو مجلس الشيوخ، إن مبادرة حياة كريمة التي تستهدف تطوير مئات القرى المصرية على مدار ثلاث سنوات بنحو 500 مليار جنيه، والوصول إلى تطوير مستوى معيشة نحو 58 مليون مصري ، هى واحدة من أبرز تجليات الاهتمام المصري بحقوق الإنسان وهى أهم بنود تعزيز حقوق الإنسان في مصر، فحقوق الانسان ليست مقصورة على الحقوق السياسية فقط وأنما هناك حقوق اقتصادية وحقوق اجتماعية لابد ان يحظي به أي مواطن .

طارق عبدالهادى: تعزيز مفهوم حقوق الإنسان فى مصر لا يتوقف عند حرية الرأى

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، طارق عبد الهادي، خلال تصريحات له اليوم، أن الاهتمام بتعزيز وتنمية حقوق الإنسان في مصر لا يتوقف عن حد حرية الرأي والتعبير، وهو مكفول بالقانون وفي اطار الحفاظ على تقاليد واعراف المجتمع وحقوق الغير ودون التعدي ودون مغالطات وأكاذيب او شائعات، موضحا ان مصر وطوال السنوات الماضية، استطاعت تعزيز وتطوير مفهوم حقوق الانسان، ليكون بشكل شامل.

طارق عبدالهادى: مبادرة حياة كريمة تستهدف تطوير قرى الريف المصري

واشار عضو مجلس الشيوخ، الى أن مبادرة حياة كريمة والتي تستهدف تطوير الريف المصري، هدفها الرئيسي رفع مستويات المعيشة ورفع مستوى الخدمات وتطوير قطاعات الصحة والكهرباء والمياه وتعزيز البنية التحتية، وتوفير حياة آدامية كريمة والنهوض بالإنسان على كافة المستويات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والثقافية إضافة إلى الذوق العام .

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وتجدر الإشارة إلى أن المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، بعث ببرقيه تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

وجاء فى نص البرقية المرسلة إلى الرئيس السيسي:” فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، يطيب لي أن اتقدم لسيادتكم بأسمي وبإسم أعضاء مجلس الشيوخ، بخالص ‏التهنئة القلبية بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم .. شهر الخيرات والبركات والانتصارات.

وتابع المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق :” ونحن إذ ننتهز هذه المناسبة لنتقدم لفخامتكم بأحر التهاني داعين الله عز وجل لسيادتكم بالتوفيق والسداد وأن ينصركم في كافة التحديات، التي تواجهونها لتحقيق مصالح مصر وشعبها العظيم “.

واستكمل رئيس الشيوخ، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق:” ندعو الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة على سيادتكم وعلي الشعب المصري وكافة الشعوب العربية والاسلامية بالخير والبركات وأن يمتعكم بموفور الصحة والعافية وأن يعم الأمن والأمان والازدهار بلادنا بفضل اخلاصكم وقيادتكم الحكيمة”.