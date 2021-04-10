الشوط الأول..الزمالك يقسو على تونجيت برباعية نظيفة وينتظر هدية الترجي للتأهل

/626585/الشوط-الأولالزمالك-يقسو-على-تونجيت-برباعية-نظيفة-وينتظر-هدية-الترجي-للتأهل

إنتهي الشوط الأول بين الزمالك وتونجيت السنغالي برباعية نظيفة، ويتبقى شوط واحد فقط من أجل ضمان الصعود للدور القادم، وذلك بعد تأخر مولودية الجزائر أمام تونجيت.

أحرز أهداف الشوط الأول كلا من، محمود حمدي الونش “هدفين”، ومروان حمدي “هدفين”.

ملخص الشوط الأول:-

بدأت المباراة بقوه وضغط من من لاعبي تونجيت حتى تمكنوا من تسديده في الدقائق الأولى تصدى لها جنش، وكان هناك تراخي من جانب لاعبي الزمالك وعدم وجود الضغط من أجل البحث عن تسجيل أول الأهداف.

وبعد مرو 10 دقائق بدأت الريادة لصالح نادي الزمالك من أجل تسجيل الهدف الأول وأهدر مروان حمدي فرصة التقدم لأصحاب الأرض ولكن يستمر الضغط من أجل إحرازم الهدف الأول وضمان النتيجة مبكرا.

الهدف الأول للزمالك :

يتقدم الزمالك بالهدف الأول في الدقيقة الـ16 عن طريق محمود حمدى الونش برأسية رائعة بعد كرة عرضية من شيكابالا .

يتواجد الزمالك بقوة بعد الهدف الأول ، ويسدد أشرف بن شرقي كرة قوية ويتصدى لها الحارس، وبعدها هدف محقق ضائع من شيكابالا في الدقيقة الـ 19 ، وفي الدقيقة الـ21 ينفرد أبو الفتوح بالمرمى ولكن يحتسب الحكم الكرة تسلل.

بعد تسجيل الهدف الأول لصالح الزمالك إستمر الضغط من أجل تسجيل الهدف الثاني وكان هناك تركيز شديد عن طريقة الجبهة اليمنى لصالح الزمالك وتواجد شيكابالا في هذه المنطقة بجانب حازم إمام.

الهدف الثانى للزمالك :

يسجل مروان حمدى الهدف الثانى في الدقيقة الـ 25 عن طريق عرضية من أحمد أبو الفتوح ، ويلعب أبو الفتوح رأسية قوية في الدقيقة الـ 26 ولكن تخرج خارج المرمى .

هدف ضائع لتونجيت في الدقيقة الـ 30 عن طريق هجمة خطيرة لتونجيت وينقذها الدفاع الزملكاوى . أول إنذار في المباراة كان من نصيب باي ديوب لاعب تونجيت بعد تدخل مع طارق حامد .

الهدف الثالث للزمالك :

يسجل الزمالك الهدف الثالث في لبدقيقة الـ 38عن طريق مروان حمدى أيضا بعد تمريرة سحرية من يوسف أوباما .

بعد تسجيل الهدف الثالث لصالح الزمالك يظهر الهدوء مع تقدم الترجي التونسي على حساب مولودية الجزائر بتونس وهذه النتيجة تأتي في صالح نادي الزمالك، ومحاولات على إستحياء من جانب لاعبي توجيت من أجل إحراز هدف حفظ ماء الوجة.

الهدف الرابع للزمالك :

يسجله الونش الهدف الرابع عن طريق ركنية من أشرف بن شرقي في الدقيقة الـ 41.

بعد تسجيل الهدف الرابع ظهر الإطمئنان أمام الجميع وكاد مروان حمدي يسجل هدف خامس للفريق وثالث له ولكنه تذهب التسديدة إلي حارس المرمى وتخرج إلي الخارج، ويطلق حكم اللقاء بعدها نهاية أحداث الشوط الأول بتقدم الزمالك برباعية.

تشكيل نادى الزمالك

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: أحمد فتوح، محمود علاء، محمود حمدي الونش، حازم إمام

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، يوسف أوباما

خط الهجوم: أشرف بن شرقي، شيكابالا، مروان حمدي