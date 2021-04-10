أرقام تكسر ورحيل يؤثر في لقاء اليوم «كلاسيكو الأرض»

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رحل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن الفريق الملكي ريال مدريد، في مطلع وسم 2018/2019 إلي الفريق الإيطالي يوفينتوس، ليغيب عن 6 لقاءاة القمة الكروية بين ريال مدريد وبرشلونة بالدوري الإسباني.

غاب كريستيانو رونالدو عن قميص الملكي ريال مدريد، وذهب حماس الأرجنتيني ليونيل ميسي عن التهديف في كلاسيكو الأرض،وكان لاعبي الفرقين دائماً في تنافس مستمر من كلا الجانبين في تسجيل الأهداف وصناعتها، وإحراز الألقاب المحلية والقارية والعالمية مع فريقة، وبالأخص علي الجانب الفردي من كلاهما.

يشهد الـ 10 من أبريل علي نكسة الفريق الكتلوني برشلونة أمام روما في دوري أبطال أوروبا، في نسخة 2018 علي ملعب الكامب نو، في الدور الـ 16 من البطولة، عاد الفريق الإيطالي برمونتادة قوية وسريعة علي فريق البارسا في مباراة الأياب، والتي كانت منتهية بثلاثية دون رد في روما، ويخرج الفريق الكتلوني.

ويتصدر الإسباني سيرخو راموس مدافع الفريق الملكي ترتيب المشاركين في كلاسيكو الأرض، بمشاركته في لقاء الفريقين في 45 مباراة ويليه ليونيل ميسي برصيد 44 مباراة، ويغب راموس اليوم في المباراة، بداعي الإصابة، ويشارك ميسي في مباراة اليوم ليكسر رقم راموس، ويتصدر الترتيب.

ترتيب هدافي لقاء الفريقين

يتصدر ألفريد دي ستيفانو لاعب ريال مدريد السابق ترتيب هدافي لقاء الفريقين في الدوري الإسباني، ويليه الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة برصيد 26 هدف، ويلية البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق ريال مدريد ولاعب يوفينتوس الحالي.

ألتقي الفريقين في الجولة السادسة في الدوري لهذا الموسم، والتي أقيمت على ملعب "كامب نو" معقل الفريق الكتلوني برشلونة، والتي انتهت بفوز الفريق الملكي ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

موقف الفريقين في الدوري

يحتل الفريق الملكي ريال مدريد المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 63 نقطة، من أصل 29 مباراة، حقق من خلالها 19 انتصار، وتعادل في 6 مباريات، وخسر في 4 مباريات، سجل من خلالها 51 هدف، وتلقت شباكة 23 هدف في هذا الموسم.

يحتل فريق برشلونة المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، برصيد 65 نقطة، من أصل 29 مباراة، حقق من خلالها 20 انتصارن ووقع في فخ التعادل في 5 مباريات، وخسر في 4 مباريات في هذا الموسم.