/626588/فوتوا-المباراة--هدف-فضيحة-للمولودية-في-شباك-الترجي-فيديو

سجل عبدالنور بالخير لاعب مولودية الجزائر، الهدف الأول أمام الترجي التونسي، ليسجل اللاعب التعادل للفريق الجزائري، في المباراة التي تقام على مباراة رادس، وبهذة النتيجة يخرج الزمالك من دوري أبطال إفريقيا، حيث يحتاج الزمالك لفوز الفريق التونسي فقط من أجل الصعود.

وأحرز عبدالرؤف بن غيث الهدف الأول لصالح الترجي التونسي في مرمى مولودية الجزائر، في المباراة التي تقام على ملعب رادس ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، وبهذو النتيجة يتأهل الفارس الأبيض للدور القادم من البطولة.

على الجانب الأخر يتقدم الزمالك على تونجيت السنغالي بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وأثار هدف التعادل لصالح مولودية الجزائر الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث أتهم البعض فريق الترجي التونسي بالتواطؤ مع الجانب الجزائري ، خاصة أن الهدف جاء بسبب تراخي كبير من لاعبي أبناء باب سويقة.

رواد التواصل الإجتماعي يتهمون الترجي بالتواطؤ

ويدخل الزمالك مباراة تونجيت السنغالي بحثا عن الفوز في المباراة، مع إنتظا هدية من ملعب رادس في اللقاء الأخر بين الترجي ومولودية الجزائر، حيث لابد من إنتصار الفريق التونسي على الجزائري حتى يتمكن الفارس الأبيض من الصعود للدورر القادم. وأعلن كارتيرون عن تشكيل مباراة تونجيت السنغالي وجاءت كالتالي: حراسة المرمى: محمود جنش. خط الدفاع: أحمد فتوح، محمود علاء، محمود حمدي الونش، حازم إمام. خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، يوسف أوباما. خط الهجوم: أشرف بن شرقي، شيكابالا، مروان حمدي. ويجلس على دكة بدلاء الفارس الأبيض كلا من : محمد أبو جبل ومحمد عبد الغني وحميد أحداد و محمد عبد الشافي وحمزة المثلوثي وإسلام جابر وأحمد سيد "زيزو". تمريرة رائعة من أوباما إلى مروان حمدي المنفرد بالمرمى فسدد الأخير كرة ساقطة من أعلى الحارس المتقدم عن مرماه سكنت منتصف الشباك.

هل يخرج الزمالك من دوري أبطال إفريقيا

على جانب أخر يدخل الترجي التونسي مباراة مولودية الجزائر بتشكيل شهد غياب 8 لاعبين اساسين عن المواجهة بسبب غياب بعض اللاعبين للإيقاف وبداعي الإصابة.

ويدخل الترجي التونسي مباراة مولودية الجزائر بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: معز بن شريفية. خط الدافع: محمد أمين المسكيني - عبد القادر بدران - خليل شمام - حسين الربيع. خط الوسط:عبد الرؤوف بن غيث - محمد أمين بن حميدة - نسيم بن خليفة - أنيس البدري. خط الهجوم: حمدو الهوني - طه ياسين الخنيسي.

ويغيب عن الفريق التونسي في مباراة اليوم ـ 8 غيابات للعناصر الأساسية، وأصبح اللاعبون المقرر أن يغيبوا عن المواجهة هم :

محمد علي بن رمضان، غيلان الشعلالي، حمدي النقاز، كوليبالي، ويليام توجي، محمد علي اليعقوبي ، إلياس الشتي، سيدريك جبو، أمين توقاي.