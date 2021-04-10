فيديو.. زاهى حواس: عثرنا على بقايا لحوم بالمدينة الذهبية المفقودة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور زاهى حواس، وزير الآثار الأسبق، إن الكشف الأثرى الذى أعلن عنه اليوم تم تغطيته إعلاميا من قبل نحو 300 صحيفة ووسيلة إعلامية عالمية، مشيرا إلى الكشف مهم جدا لأنه من الصعب تكرار اكتشاف مدينة كاملة.





وفى مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، على فضائية صدى البلد، أشار حواس إلى أنه سماها اسمين، الإسم الأول هو المدينة الذهبية، لأنها تنتمى للعصر الذهبى فى مصر، مشيرا إلى أن الاسم الثانى هو المدينة المفقودة، لأنه لم يكن هناك أمل فى العثور عليها.

وتابع أن المدينة المكتشفة تضم مخازن ومناطق صناعية، وأماكن لتصنيع الأحجار الكريمة، والملابس، والأحذية، وتخزين اللحوم، مؤكدا أن البعثة عثرت على بقايا لحوم فى زريبة بالمدينة المفقودة.

يذكر أن البعثة المصرية عثرت على عدد من الدلائل والاكتشافات، التى تدل على تاريخ المدينة، مثل الخواتم والجعارين والأوانى الفخارية الملونة، والطوب اللبن الذى يحمل أختام خرطوش الملك أمنحتب الثالث، مشيرًا إلى أنه عقب سبعة أشهر فقط من أعمال التنقيب، تم الكشف عن عدة مناطق أو أحياء بتلك المدينة.

وكانت البعثة عثرت فى الجزء الجنوبى على المخبز ومنطقة الطهى وأماكن إعداد الطعام كاملة مع الأفران وأوانى التخزين الفخارية، والذى كان يخدم عددًا كبيرًا من العمال والموظفين.

كانت مدينة القرنة شهدت اليوم الإعلان الرسمى عن الكشف الأثرى الأكبر، وهو اكتشاف المدينة الذهبية المفقودة فى الرمال بالأقصر، بواسطة البعثة المصرية برئاسة الدكتور زاهى حواس.