يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الأوقاف على تهيئة المساجد استعدادًا لشهر رمضان المبارك، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وإسهامًا منها فى الحد من انتشار فيروس كورونا، والحفاظ على النفس البشرية.
وأكدت قيادات الوزارة أن القيام على نظافة المساجد وتعقيمها كالقيام على بنائها وتشييدها، مستشهدين بقوله تعالى: (إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ.
وأشار البيان إلى أن الوزارة وجميع العاملين بها لا تدخر جهدًا فى خدمة بيوت الله "عز وجل" ومواصلة تعقيم المساجد وتطهيرها خلال شهر رمضان الكريم، داعين الله "عز وجل"، بأن يعجل برفع البلاء عن البلاد، وأن يحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء وسائر بلاد العالمين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لليوم الرابع.. الأوقاف تواصل استعدادها لرمضان بتنظيف المساجد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.