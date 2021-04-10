فاتورة التليفون الأرضي | رابط الاستعلام وأنظمة ومواعيد الدفع عبر الإنترنت 2021

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محمد سياف - ابو ظبي - فاتورة التليفون الأرضي قد لاقت في هذه الأيام نسب بحثية هائلة، حيث تُصدر الشركة المصرية للاتصالات الفاتورة على الخط الأرضي عن شهر إبريل الجاري، والتي تتضمن استهلاك الفترة من يناير وحتى نهاية شهر مارس للعام الجاري 2021، ويتم إتاحة الاستعلام خلال أقل من أسبوع وتحديدًا يوم 15 إبريل، كما أعلنت الشركة عن جدول لمواعيد السداد وفترة السماح والتي يستطيع المواطن سداد فاتورة الأرضي دون غرامة تأخير أو منع المشتركين من إمكانية الاتصال لعدم سداد قيمة الفاتورة. مواعيد سداد فاتورة التليفون الأرضي: – يوم 15 إبريل 2021: موعد إصدار الفاتورة لشهر إبريل. – يوم 14 مايو 2021: انتهاء مدةالسماح المقررة من الشركة لسداد فاتورة الهاتف الأرضي، – يوم 15 مايو 2021: موعد تحويل الخط الأرضي إلى نظام الإستقبال فقط لغير مسددي الفاتورة. – يوم 14 يونيو 2021 : موعد انتهاء مدة السماح لسداد فاتورة التليفون الأرضي. – يوم 15 يونيو 2021 : موعد إنقطاع الخدمة ورفع الخط مؤقتًا من الخدمة، وفرض غرامة تأخير على المستخدمين. الاستعلام عن فاتورة الأرضي: اعتبارًا من يوم 15 إبريل لهذا الشهر يمكنك الاستعلام عن قيمة فاتورة الخط الأرضي ابريل 2021، بالدخول على موقع الشركة المصرية للإتصالات، ثم استخدام رقم التليفون المستعلم عنه وكود المحافظة، ويمكن الدخول على الموقع الرسمي للشركة ومعرفة الفاتورة المستحقة على التليفون الأرضي من خلال الضغط هنـــــا. – طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي – فروع شركة WE (السنترالات). – خدمات الدفع الإلبكتروني عبر موقع شركة WE. – خدمة فورى. – خدمة خدماتي. – خدمة أمان. – خدمة ممكن. – خدمات الصراف الآلي “ATM” للبنك الأهلي المصري و بنك CIB. – مكاتب البريد. – فودافون كاش. – خدمة سداد. – خدمة Bee . – خدمة مصاري.

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