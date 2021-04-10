/626580/لاعب-الرجاء-يفجر-مفاجأة-بشأن-مباراة-بيراميدز

قال رياض إيدبوجيجين لاعب فريق الرجاء المغربي، إن مباراة بيراميدز ستكون صعبة، والجهاز الفني جهز اللاعبين لتلك المباراة الهامة، واللاعبون يعلمون بجد لحجز بطاقة التأهل لربع النهائي.

وأكد رياض إيدبوجيجين إلى أن اللاعبين يعلمون مدى المسئولية التي على عاتقهم وذلك بعد رحيل المدير الفني جمال سلامي في الفترة الماضية، وعليهم عبء إسعاد الجماهير الرجاوية الكبيرة التي تنتظر من الفريق العودة لمستواه الطبيعي وتحقيق الانتصارات المحلية والقارية خلال الفترة المقبلة، مشددا على أن اللاعبين تعاهدوا على الفوز والانتصار محليا وقاريا والتعامل مع الوضع الحالي بعد رحيل المدير الفني بالصورة المطلوبة.

اتحاد الكرة يعلن الملعب النهائي لمباراة الأهلي و النصر

موعد مباراة بيراميدز

ويستعد بيراميدز لمباراته غداً الأحد أمام فريق الرجاء المغربي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً بمنافسات الجولة الثالثة لمرحلة المجموعات من مسابقة الكونفدرالية الأفريقية.

ويحتل بيراميدز صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن الرجاء المغربي منافسه في لقاء الغد.

وتضم مجموعة بيراميدز في الكونفدرالية كل من الرجاء المغربي ونكانا الزامبي ونامونجو التنزاني.

واستضاف فريق الرجاء المغربي نظيره فريق بيراميدز يوم الأحد الماضي، في مباراة لعبت على استاد محمد الخامس في كزابلانكا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس الاتحاد الأفريقي " الكونفدرالية " .

وانتهت المباراة بفوز فريق الرجاء المغربي بنتيجة هدفين دون رد على حساب فريق بيراميدز، حيث سجل الهدف الأول شريف إكرامي ذاتيا في مرماه بعد كرة عرضية من ركلة ركنية من الطرف الأيسر عن طريق محسن متولي، مرت من الجميع ومن ثم وصلت إلى عبد الإله مدكور سددها بجوار القائم الأيسر لكن حاول شريف إكرامي التصدي للكرة ليسكنها في الشباك .