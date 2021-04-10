/626589/كلاسيكو-الأرض-تشكيل-برشلونة-الناري-لمواجهة-ريال-مدريد

أعلن كومان، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني عن التشكيل الأساسي، لمباراة ريال مدريد في إطار منافسات الدوري الإسباني، وشهدت التشكيل الرسمي للنادي الكتالوني تواجد ليونيل ميسي مع جلوس جريزمان على دكة المباراة. وجاء تشكيل برشلونة لمباراة ريال مدريد كالتالي:

‏حراسة المرمى: تيري شتيغين. خط الدفاع: ديست - مينغويزا - لينغليت – جوري البا. خط الوسط: اراوخو - دي يونغ – بوسكيتس. خط الهجوم: بيدري - ليونيل ميسي - عثمان ديمبلي. وتذا المباراة على قنوات: beIN Sports HD 1 beIN 4K HDR beIN Sports 1 HD Premium تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام برشلونة في الدوري في حراسة: المرمى كورتوا خط الدفاع ميندي- ميليتاو- ناتشو- فاسكيز خط الوسط كاسيميرو- مودريتش- كروس خط الهجوم فينيسيوس- بنزيما – أسينسيو

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