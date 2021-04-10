/626590/سيمفونية-الزمالك-لم-تشفع-لهم-بالتأهل-بسبب-تفويت-مباراة-الترجي-والمولودية-فيديو

إنتهت مباراة الزمالك وتونجيت السنغالي بفوز الزمالك برباعية مقابل هدف واحد، ويخرج الزمالك من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد تعادل الترجي أمام مولودية الجزائر إيجابيا بهدف لكل فريق.

وكانت معظم أحداث الشوط الثاني ضعيفة نسبيا بسبب تعادل الترجي والمولودية إيجابيا ليخرج الزمالك مبكرا من البطولة ويصعد الترجي والمولدية.

ملخط الشوط التاني:-

أحرز أهداف الشوط الأول كلا من، محمود حمدي الونش “هدفين”، ومروان حمدي “هدفين، وهدف تونجيت في الشوط الثانى أحرزه بابا عثمانى .

بدأ الزمالك الشوط الثانى بداية قوية ، ولكن أقل من الشوط الأول إنتشارا و هجوما ، في الدقيقة الـ46 يهدر شيكابالا هدف محقق للزمالك ،تتوالى الفرص الضائعة ، وهدف محقق ضائع عن طريق فرجانى ساسي بعد تمريرة من يوسف أوباما ،ويتصدى حارس تونجيت للكرة .وفي الدقيقة الـ74 يضيع أوباما هدف محقق حيث تعلو الكرة المرمى بقليل ، ويضيع أيضا في الدقيقة الـ81 عن طريق .تسديدة قوية ،ولكن بجوار المرمى

الهدف الأول لتونجيت:

في الدقيقة الـ48 أخرز بابا عثمانى الهدف الأول لتونجيت السنغالى عن طريق تسديدة رائعة على يسار حارس مرمى الزمالك جنش .

بعد الهدف الأول لتونجيت يحدث هدوء في المباراة من أصحاب الأربع أهداف ، وهجمة خطيرة في الدقيقة الــ51 لصالح تونجيت السنغالى ، ويتدخل محمود علاء لإنقاذ مرمى الزمالك.

في الدقيقة الـ55 يحدث التبديل الأول والثانى لصالح الزمالك ، ينزل حمزة المثلوثى و حميد أحداد ، ويخرج حازم إمام ، وصاحب الهدفين مروان حمدى ،التبديل الثالث لصالح الزمالك بخروج شيكابالا صاحب اللمسات الساحرة اليوم ،ودخول احمد سيد زيزو في الدقيقة الـ70 .

والتبديل الأول لتونجيت في الدقيقة الـ 70 بخروج نيانج ودخول ماسيلى .

كان الإنذار الأول في الشوط الثانى من نصيب طارق حامد في الدقيقة الـ 67 بعد التدخل على لاعب تونجيت السنغالى . بدأت المباراة في الهدوء والتراجع وذلك بعد تعادل الترجى مع مولودية الجزائر ، وبالتالى .الزمالك خارج المجموعة بعد التعادل الذي حدث على الجانب الآخر بين بطل تونس والجزائر.

ويخرج الزمالك وصيف بطولة دوري أبطال إفريقيا العام الماضي من دور المجموعات وسط دهشة من جانب الجميع بسبب ما حدث خلال مباراةا لترجي والمولودية.