/626592/كلاسيكو-الأرض-تشكيل-ريال-مدريد-ضد-برشلونة

أعلن زين الدين زيدان ، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني عن التشكيل الأساسي، والمقرر أن يخوض مباراة برشلونة في إطار منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، وشهد التشكيل تواجد كريم بنزيمة وكاسميرو من بداية المباراة، بينما شهدت تشكيلة النادي الكتالوني تواجد ميسي.

تشكيل ريال مدريد ضد برشلونة :

حراسة المرمى: كورتوا.

الدفاع: فاسكيز، ميليتاو، ناتشو، ميندي.

الوسط: فالفيردي، مودريتش، كاسميرو، كروس.

الهجوم: فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما.

وجاء تشكيل برشلونة لمباراة ريال مدريد كالتالي:

‏حراسة المرمى: تيري شتيغين.

خط الدفاع: ديست - مينغويزا - لينغليت – جوري البا.

خط الوسط: اراوخو - دي يونغ – بوسكيتس.

خط الهجوم: بيدري - ليونيل ميسي - عثمان ديمبلي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد و برشلونة

ويمكنك متابعة مباراة ريال مدريد وبرشلونة على قنوات:

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يدخل ريال مدريد مباراة برشلونة في المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 63 نقطة، من أصل 29 مباراة، حقق من خلالها 19 انتصار، وتعادل في 6 مباريات، وخسر في 4 مباريات، سجل من خلالها 51 هدف، وتلقت شباكة 23 هدف في هذا الموسم.

بينما يدخل برشلونة لقاء ريال مدريد في المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، برصيد 65 نقطة، من أصل 29 مباراة، حقق من خلالها 20 انتصارن ووقع في فخ التعادل في 5 مباريات، وخسر في 4 مباريات في هذا الموسم.