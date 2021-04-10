/626597/محدث-لحظة-بلحظة-نتيجة-مباراة-ريال-مدريد-وبرشلونة

تنطلق بعد قليل مباراة ريال مدريد وبرشلونة، ضمن مباريات الجولة رقم 30 للدوري الإسباني.

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء، وتقام المباراة على ملعب الفريدو دي ستيفانو. تشكيل ريال مدريد ضد برشلونة : حراسة المرمى: كورتوا. الدفاع: فاسكيز، ميليتاو، ناتشو، ميندي. الوسط: فالفيردي، مودريتش، كاسميرو، كروس. الهجوم: فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما. وجاء تشكيل برشلونة لمباراة ريال مدريد كالتالي: ‏حراسة المرمى: تيري شتيغين. خط الدفاع: ديست - مينغويزا - لينغليت – جوري البا. خط الوسط: اراوخو - دي يونغ – بوسكيتس. خط الهجوم: بيدري - ليونيل ميسي - عثمان ديمبلي.

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