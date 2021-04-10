فيديوجراف.. كل ما تريد معرفته عن الكراكة مهاب مميش

وبدأت رحلة بناء الكراكة مهاب مميش، بعد أن وقعت هيئة قناة السويس عقدًا مع شركة IHC الهولندية لبناء كراكتين، هما الكراكة مهاب مميش والكراكة حسين طنطاوى، لينضمان إلى أسطول الكراكات بهيئة قناة السويس، بقيمة 300 مليون يورو، وقدرة كلية تبلغ 29190 كيلو وات إضافة إلى حفار بقدرة 4800 كيلو وات ما يمكنهما من العمل طوال 24 ساعة يوميًا وفى جميع أنواع التربة الرملية والطينية والصخرية.
وجاءت خطوة بناء وشراء الكراكة مهاب مميش، تنفیذًا لتوجیھات الرئیس عبد الفتاح السیسى بالعمل على تعظیم أصول ھیئة قناة السويس وتطوير وتحديث أسطول الكراكات والوحدات البحرية التابعة لھا ضمن استراتیجیة الھیئة 2023.
وتعد الكراكة مهاب مميش إحدى معدات الحفر المتطورة التى تستخدمها قناة السويس فى تطهير المجرى الملاحى من رواسب الرمال والطين، وتسهم فى توسعة وتعميق القناة، كما تساهم فى تعويم أى سفينة جانحة فى القناة.
وتتمتع الكراكة مهاب مميش بمواصفات فنية قوية، وتعد ماصة طاردة تلائم العمل فى القناة، يبلغ طولها 147.4مترًا، وعرضها 23 مترًا، وغاطس 5.50 متر، بعمق تكريك 35 مترًا، وقدرة كلية 29290 كيلو وات.
ويصل أقصى عمق حفر للكراكة مهاب مميش، 35 مترًا، وهى مزودة بأحدث أنظمة التحكم والسلامة والأمان طبقًا لأحدث معايير هيئات الإشراف الدولية.
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