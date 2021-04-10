فيديو.. وزير القوى العاملة يوضح مصير زيادة رواتب العاملين بالقطاع الخاص

جدة - نرمين السيد - وأضاف الوزير فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على ببرنامج "حضرة المواطن"، الذى يعرض على قناة الحدث اليوم، أنه من المقرر التواصل مع أصحاب الأعمال والشركات لوضع تصور يساهم فى زيادة رواتب العاملين بالقطاع الخاص، مؤكدًا أن على ضرورى التنسيق قبل إعلان القرارات.
وذكر أن القوى العاملة أصدرت استمارة نورت بلدك للعائدين من الخارج التى رصدت عودة أكثر من 7 آلاف عامل بسبب جائحة كورونا، مشيرا إلى أن من العاملين العائدين قبل بالعمل فى مصر ومنهم من عاد إلى الخارج.
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