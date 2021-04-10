مختارات حلو الكلام للبابا تواضروس فى عدد جديد من مجلة الكرازة

جدة - نرمين السيد - يحمل غلاف العدد الجديد من مجلة الكرازة والصادر هذا الأسبوع، صورة تذكارية لقداسة البابا تواضروس الثانى، وعددٍ من أحبار الكنيسة إلى جانب الأنبا ساويرس أسقف ورئيس ديرى القديس الأنبا توماس بسوهاج والخطاطبة ودير الشهيد مار بقطر بالخطاطبة والمشرف على دير الأنبا موسى القوى بطريق العلمين، وذلك خلال صلوات تدشين مذابح كنيسة الشهيدة فيلومينا فى دير مار بقطر بالخطاطبة يوم الخميس الموافق 25 مارس الماضى.





وجاءت افتتاحية العدد بقلم قداسة البابا تواضروس الثانى تحت عنوان "مختارات حلو الكلام" لتحوى مجموعة منتقاة من روائع الحكم والأمثال والأقوال المأثورة فى شتى مناحى الحياة. أما عن المقالات فتأمل نيافة الأنبا بنيامين فى خدمة سكب الطيب بعنوان "الكنيسة وآلام المخلص". وحول "الإنجاب من متبرع" ناقش الأنبا سرابيون تلك القضية من منظور كنسى تحت ذات العنوان. من جهة أخرى، استعرض الأنبا يوسف تاريخ ذكر المركبات فى الكتاب المقدس بمقاله الذى جاء بعنوان "وجمع سليمان مركبات"، هذا بالإضافة إلى العديد من المقالات والموضوعات الهامة والهادفة لكوكبة من الآباء الكهنة والخدام المتخصصين. يذكر أن مجلة الكرازة، مجلة نصف شهرية تصدر عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

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