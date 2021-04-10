الرى: المقترح الإثيوبى بشأن سد النهضة تضمن مغالطات وادعاءات

وقال غانم -فى تصريح مساء اليوم السبت- إن هذا المقترح جاء فى خطاب تلقاه الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى من نظيره الإثيوبى، وتضمن العديد من المغالطات والادعاءات التى لا تعكس حقيقة مسار المفاوضات على مدار السنوات الماضية.
وأضاف المتحدث أن هذا المقترح الإثيوبى يخالف مقررات القمم الإفريقية التى عقدت حول ملف سد النهضة، والتى أكدت ضرورة التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة.. مشيرا إلى أن هذا المقترح الإثيوبى لا يعدو كونه محاولة مكشوفة لاستخلاص إقرار مصرى على المرحلة الثانية من الملء التى تنوى إثيوبيا تنفيذها خلال صيف العام الجارى حتى لو لم تصل الدول الثلاث لاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة، ومشددا على أن مصر ترفض أى إجراءات أحادية تتخذها إثيوبيا ولن تقبل بالتوصل لتفاهمات أو صيغ توفر غطاء سياسيا وفنيا للمساعى الإثيوبية لفرض الأمر الواقع على دولتى المصب.
واختتم المتحدث الرسمى لوزارة الرى تصريحاته بالتأكيد على أن مصر متمسكة بضرورة التوصل لاتفاق متكامل حول ملء وتشغيل سد النهضة، تنفيذا لأحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم فى عام 2015.. موضحا أن مصر تحلت على مدار عقد كامل من المفاوضات بالمسئولية وأبدت قدرا كبيرا من المرونة من أجل التوصل لاتفاق على سد النهضة يراعى مصالح وحقوق الدول الثلاث، وأنه أصبح الآن على إثيوبيا أن تتخلى عن تعنتها وتبدى الإرادة السياسية اللازمة للتوصل إلى الاتفاق المنشود.
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