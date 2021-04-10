صور.. سفير الإمارات فى رحلة نيلية بالأقصر

جدة - نرمين السيد - واصطحب عم رجب العدلى رئيس إحدى المراكب الشراعية بنيل الأقصر، السفير الإماراتى وعددا من أصدقائه من دولة لبنان الشقيقة، وسط أجواء احتفالية. وقال الشامسى، خلال الرحلة، إن مصر تتمتع بأجواء جميلة وتمتلك نيل عظيم، ومدينة الأقصر من أجمل مدن العالم، وتضم كنوزا تحكى تاريخ البشرية من خلال المعابد والأثار التى شيدها قدماء المصريين، بالإضافة إلى نهر النيل العظيم والمناظر الطبيعية المميزة على ضفافه، والجميل أنه هذا التاريخ كله وهذا الجمال فى مصر بلد الأمن والأمان الذى يتيح للسائح التجول فيها بكل أريحية وفى أى وقت.

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