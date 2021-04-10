جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائى بوزارة الصحة، إن الدولة المصرية تمكنت من توفير لقاح فيروس كورونا وتأمين حصة كبيرة للشعب المصرى، مشيرا إلى أن جميع اللقاحات الموجودة الآن آمنة.





وأضاف فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على ببرنامج "حضرة المواطن" الذى يعرض على فضائية الحدث اليوم، أن وزارة الصحة وضعت نظاما قويا للحصول على اللقاح من خلال مناظرة جميع الحالات التى تتلقى اللقاح وبحسب حالتها يتم تطعيمها، مؤكدا أن الأمن الصحى للمواطن المصرى ضمن أولويات الدولة المصرية. وذكر أن جميع اللقاحات التى استقبلتها مصر تم إجراء جميع الاختبارات الآمنة عليها، بالإضافة إلى أنه بعد حصول المواطن على اللقاح يتم متابعة حالته أولا بأول.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو- الطب الوقائى: جميع اللقاحات التى استلمتها مصر آمنة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.