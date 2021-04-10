وفى مداخلة هاتفية، ببرنامج حضرة المواطن، على قناة الحدث اليوم، أوضحت أن هناك صعوبة فى الدراسات الافتراضية حول فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن هذا الوباء حير العلماء حول العالم.
ولفت الدكتورة وجيدة إلى أهمية الحصول على ">لقاح كورونا خاصة للفئات العرضة للمضاعفات، كما نوهت إلى أن هناك وفيات قد تحدث، ولا يعرف أن سبب الوفاة هو كوفيد-19.
وعن اللقاح المصرى المضاد لكورونا، وتأخر ظهوره حتى الآن، أشارت عضو اللجنة العليا للفيروسات، إلى أن أى لقاح يأخذ مراحله من الموافقات والدراسات الإكلينيكية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو- عضو لجنة الفيروسات توضح السيناريوهات المتوقعة للموجة الثالثة لكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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