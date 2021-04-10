فيديو- عضو لجنة الفيروسات توضح السيناريوهات المتوقعة للموجة الثالثة لكورونا

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة وجيدة أنور، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالى، إن التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية والحصول على التطعيم سيمنع مصر من الدخول فى الموجة الثالثة.





وفى مداخلة هاتفية، ببرنامج حضرة المواطن، على قناة الحدث اليوم، أوضحت أن هناك صعوبة فى الدراسات الافتراضية حول فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن هذا الوباء حير العلماء حول العالم.

ولفت الدكتورة وجيدة إلى أهمية الحصول على ">لقاح كورونا خاصة للفئات العرضة للمضاعفات، كما نوهت إلى أن هناك وفيات قد تحدث، ولا يعرف أن سبب الوفاة هو كوفيد-19.

وعن اللقاح المصرى المضاد لكورونا، وتأخر ظهوره حتى الآن، أشارت عضو اللجنة العليا للفيروسات، إلى أن أى لقاح يأخذ مراحله من الموافقات والدراسات الإكلينيكية.