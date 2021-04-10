القصير يتفقد مزرعة الإنتاج الحيواني بغرب المنيا  

تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم السبت، مزرعة الإنتاج الحيواني بمنطقة غرب غرب المنيا يرافقه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة.

وأشاد القصير، بالمزرعة التي تعتبر نموذجًا للمشروعات الحكومية المتميزة وتشتمل على أكثر من 1200 رأس من الجاموس المحسن وراثيا من السلالات المتميزة والتى تتأقلم مع الظروف المناخية المختلفة.

وأكد القصير، اهتمام الوزارة بالثروة الحيوانية من خلال نشر ثقافة التحسين الوراثي والتلقيح الاصطناعي من أجل زيادة الإنتاج من اللحوم والالبان.

وأشار إلى جهود الوزارة في رفع كفاءة كافة المزارع التابعة لها، لافتا إلى ان الوزارة تمتلك مزارع متميزة وتعد مزرعة غرب المنيا نموذجا للمزارع التي تعمل بكفاءة عالية، وتدار بشكل ناجح مشيدًا بجهود العاملين في المزرعة من اجل الارتقاء بها.

ومن جهته قال المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، ان تلك المزرعة هى إنتاجية بحثية وتبلغ مساحتها نحو 15 فدان وبها محلب ألي وهي نموذجا يحتذى للشباب وللمستثمرين الراغبين في إقامة مشروعات للثروة الحيوانية بمنطقة غرب المنيا التي تقع فيها أكبر مساحة لمشروع المليون ونصف المليون فدان.