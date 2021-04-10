مدبولي يشكر رئيس تونس ويشيد بمواقفه الداعمة لمصر  

استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد، بمقر إقامته في القاهرة، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.

وخلال اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن الترحيب بضيف مصر الكبير في أول زيارة له إلى مصر، متمنيًا له طيب الإقامة في بلده الثاني خلال الزيارة.

كما وجه مدبولي التهنئة للرئيس التونسي بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، متمنيًا للشعب التونسي الشقيق الرخاء والتقدم.

وأشاد رئيس الوزراء بما تم الاتفاق عليه خلال المباحثات بين الرئيس سعيد، وأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي من ملفات تعاون بين الجانبين، وبإعلان عام ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ عامًا للثقافة المصرية التونسية.

كما أعرب مدبولى عن شكر الحكومة المصرية لما تضمنه حديث الرئيس سعيد خلال المؤتمر الصحفى من مواقف داعمة لمصر.

وأكد رئيس الوزراء تطلع مصر لعقد الاجتماع القادم للجنة العليا المشتركة بين مصر وتونس، على أن يسبقها التحضير الجيد لجدول الأعمال، وعقد اجتماعات اللجان النوعية، ولجان الخبراء المنبثقة عن اللجنة.

من جانبه، أعرب الرئيس سعيد عن سعادته بزيارة مصر ولقاء أخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وما شهدته المباحثات الثنائية من تشاور وتنسيق وتبادل الرؤى حول مختلف القضايا التى تهم الجانبين، مؤكدًا أنه يدعم توطيد العلاقات مع مصر في مختلف المجالات، بما يعود بالنفع على شعبى البلدين.

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