/626596/تشلسي-يستعيد-نغمة-انتصاراته-أمام-كريستال-بالاس

حقق فريق تشلسي الفوز علي كريستال بالاس، بنتيجة أربع اهداف مقابل هدف، في لقاء الجولة الواحد والثلاثين من إنطلاقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وشهد علي اللقاء ملعب سيلهريست بارك.

تقدم فريق البلوز علي في المباراة بتسجيل الهدف الأول في المباراة في الدقيقة 8 عن طريق اللعب كاى هافرتس بمساعدة صديقة كالوم هودسون أودوي، وجاء بالهدف الثاني في الدقيقة 10 عن طريق اللاعب كريستيان بوليسيتش بمساعدة زميله كاي هافرتس.

وسجل الهدف الثالث للفريق والثالث في المباراة في الدقيقة 30 عن طريق اللاعب كيرت زوما بمساعدة ماسون ماونت، وسجل الهدف الرابع للفريق والثاني له في المباراة كريستيان بوليسيتش في الدقيقة 78 من عمر المباراة.

وسجل الهدف الوحيد لفريق كريستال بالاس في المباراة في الدقيقة 63 من عمر المباراة، عن طريق لاعب بالس كريستيان بنتيكي.

تبديلات الفريقين في المباراة :

أجري كريستال بالاس تبديلين دفعه واحده في الدقيقة 59، بخروج إيبريتشي إيزي ودخول جيفري شلوب، وخروج جايرو ريدفالد ودخول جيميس ماكارثي، وجاء بتبديل ثالث في المباراة في الدقيقة 74 بخروج جوردان أيو ودخول أندروس تاونسيد.

جاء الألماني توماس توخيل المدير الفني لتشلسي في الدقيقة 61 بخروج جورجينيو ودخول نجولو كانتي في خط الوسط، وفي الدقيقة 76 أجري التبديل الثاني للفريق بخروج كالوم هودسون أودوي ودخول ريتشي جيميس، وفي الدقيقة 83 جاء بالتبديل الثالث بخروج ماتيو كوفاسيتش ودخول حكيم زياش.

موقف الفريقين في المباراة

يحتل تشلسي المركز الرابع في ترتيب الدوري الغنجليزي الممتاز برصيد 54 من أصل 31 مباراة في هذا الموسم.

يحتل فريق كريستال بالاس المركز الثالث عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 38 نقطة من اصل 31 مباراة في هذا الموسم.

تشكيل تشلسي في المباراة:

في حراسة المرمي : إدوارد ميندي .

في خط الدفاع : سيزار أزبيليكويتا – كيرت زوما – أنطونيو رودريجر – كالوم هودسون أوداي .

في خط الوسط : جورجينيو – ماتيو كوفاسيتش – بنيامين تشلويل – ماسون ماونت – كاي هافرتس .

في خط الهجوم : كريستيان بوليسيتش .