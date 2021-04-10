/626598/الترجي-ساخرا-من-الزمالك-هذه-شيشتكم-ردت-إليكم

بالصور..

أثارات الصفحة الرسمية لنادي الترجي التونسي الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعد تلميحها «بالتفويت» تحقيق التعادل مع مولودية الجزائر في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دوري أبطال إفريقيا، وبذلك يودع الزمالك البطولة بعد أن كانت قريبا من الصعود لولا تسجيل الفريق الجزائري للتعادل.

وكتب الصفحة الرسمية للترجي التونسي عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر، صورة لمنشور سابق نشرته صفحة الزمالك الرسمية بعد اللقاء الذي جمع بين الفريقين في السوبر الإفريقي والتي أنتهت بفوز الفارس الأبيض على الفريق التونسي بثلاثة أهداف لهدف وحيد.

وعلقت الصفحة الرسمية على منشور الزمالك : " هذه شيشتكم ردت إليكم " وكانت الصفحة الرسمية للزمالك قد كتبت قبل ذلك : " تلعب على الشيشة تلعب".

صفحة الأهلي عبر تويتر تثير الجدل

ونشرت صفحة الأهلي الرسمية عبر إنستغرام صورة لبيتسو موسيماني بعد خروج الزمالك من دوري أبطال إفريقيا.

وغادر الزمالك بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد على الرغم من تحقيق الفوز على تونجيت السنغالي لكنها لم تكن كافية لصعود الفارس الأبيض بسبب تعادل مولودية الجزائر مع الترجي التونسي في رادس بهدف لكل فريق، وشهد لقاء رادس هدف غريب الأمر الذي برره البعض بتفويت أبناء باب سويقة للمباراة.

الزمالك يغادر دوري أبطال إفريقيا بعد تعادل الترجي

وأعلن كارتيرون عن تشكيل مباراة تونجيت السنغالي وجاءت كالتالي: حراسة المرمى: محمود جنش. خط الدفاع: أحمد فتوح، محمود علاء، محمود حمدي الونش، حازم إمام. خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، يوسف أوباما. خط الهجوم: أشرف بن شرقي، شيكابالا، مروان حمدي.

ويوضح دوت الخليج دكة بدلاء الفريق التي شهدت كلا من : محمد أبو جبل ومحمد عبد الغني وحميد أحداد و محمد عبد الشافي وحمزة المثلوثي وإسلام جابر وأحمد سيد "زيزو". تمريرة رائعة من أوباما إلى مروان حمدي المنفرد بالمرمى فسدد الأخير كرة ساقطة من أعلى الحارس المتقدم عن مرماه سكنت منتصف الشباك.

ودخل الترجي التونسي لقاء مولودية الجزائر بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: معز بن شريفية. خط الدافع: محمد أمين المسكيني - عبد القادر بدران - خليل شمام - حسين الربيع. خط الوسط:عبد الرؤوف بن غيث - محمد أمين بن حميدة - نسيم بن خليفة - أنيس البدري. خط الهجوم: حمدو الهوني - طه ياسين الخنيسي.