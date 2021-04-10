/626599/بنزيمة-يسجل-هدف-ريال-مدريد-الأول-في-برشلونة-فيديو

سجل كريم بنزيمة لاعب ريال مدريد الإسباني الهدف الأول في مرمى برشلونة، في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، ضمن مواجهات الجولة الثلاثون من منافسات الدوري الإسباني الممتاز، في لقاء يسعى خلاله كل فريق في الفوز من أجل الإنقضاض على صدارة الترتيب.

وأنطلقت صافرة البداية بين ريال مدريد وبرشلونة في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، وتبث شبكة قنوات بي ان سبورت كلاسيكو الأرض بين الملكي والنادي الكتالوني بتعليق للمعلق الجزائري روؤف خليف عبر القناة الرابعة للشبكة.

الهدف الاول للملكي #ريال_مدريد



#كلاسيكو_الارض #ريال_مدريد_برشلونه pic.twitter.com/kbyJa5juVx — كوشوفالي (@kochovale) April 10, 2021

أعلن زين الدين زيدان ، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني عن التشكيل الأساسي، والمقرر أن يخوض مباراة برشلونة في إطار منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، وشهد التشكيل تواجد كريم بنزيمة وكاسميرو من بداية المباراة، بينما شهدت تشكيلة النادي الكتالوني تواجد ميسي.

وجاء تشكيل ريال مدريد ضد برشلونة :

حراسة المرمى: كورتوا.

الدفاع: فاسكيز، ميليتاو، ناتشو، ميندي.

الوسط: فالفيردي، مودريتش، كاسميرو، كروس.

الهجوم: فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما.

وشهد التشكيل الرسمي للنادي الكتالوني تواجد ليونيل ميسي مع جلوس جريزمان على دكة الإحتياطي ليحل في أحداث الشوط الثاني، وجاء تشكيل النادي الكتالوني لمباراة ريال مدريد كالتالي:

‏حراسة المرمى: تيري شتيغين.

خط الدفاع: ديست - مينغويزا - لينغليت – جوري البا.

خط الوسط: اراوخو - دي يونغ – بوسكيتس.

خط الهجوم: بيدري - ليونيل ميسي - عثمان ديمبلي.

ويمكنك متابعة مباراة ريال مدريد وبرشلونة على قنوات:

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ترتيب برشلونة وريال مدري في الدوري الإسباني

ويحتل برشلونة قبل مباراة ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، برصيد 65 نقطة، من أصل 29 مباراة، حقق من خلالها 20 انتصارن ووقع في فخ التعادل في 5 مباريات، وخسر في 4 مباريات في هذا الموسم.

بينما يحل ريال مدريد قبل مواجهة برشلونة في المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 63 نقطة، من أصل 29 مباراة، حقق من خلالها 19 انتصار، وتعادل في 6 مباريات، وخسر في 4 مباريات، سجل من خلالها 51 هدف، وتلقت شباكة 23 هدف في هذا الموسم.