/626600/طارق-الخولي-القوة-الناعمة-محل-إهتمام-ودعم-من-مجلس-النواب

أكد النائب طارق الخولي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ، خلال أحتفالية كورال أطفال مصر والتي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي ، على ان دور مجلس النواب دعم مثل هذه الأنشطة خاصة التي تتبع وزارة التضامن الاجتماعي أو غيرها من المؤسسات والوزارات، مشددا على أهمية القدرة على دعم ناحية من نواحي القوة الناعمة للدولة المصرية .

متابعة ودعم مجلس النواب

وأشار طارق الخولي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، إلى ضرورة اعطاء أهمية قصوي لأبنائنا من الأطفال والشباب ، وتوصيل رسالة إهتمام من الدولة والقيادة السياسية بهم فى مختلف المؤسسات ،مؤكدا على انهم محل اهتمام ومتابعة ودعم مستمر من مجلس النواب .

كورال أطفال مصر

هذا ويضم كورال أطفال مصر مجموعة من الأطفال من مؤسسات ودور الرعاية التابعة لوزارة التضامن الإجتماعي

احتفالية أطفال كورال مصر

وأقيمت إحتفالية كورال أطفال مصر نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ، بمسرح الجلاء، بحضور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، وعدد من الإعلاميين.

مجلس النواب يستأنف عقد جلساته غدا

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب يستأنف جلسته العامة ، برئاسة المستشار حنفى جبالى، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام، بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، وحسـاب ختامي الخـزانـة العـامة عن السنة المالية 2019 / 2020، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والشئون الاقتصادية، والنقل والمواصلات، والشئون الصحية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 111 لسنة 2021 بالموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي، المُوقع بتاريخ 24/1/ 2021.

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بالإضافة إلى طرح تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 110 لسنة 2021بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي بشأن مشروع الإغاثة الإنسانية الطارئة في ظل تفشي فيروس كورونا بقيمة لا تتجاوز 500 ألف دولار أمريكي، المُوقع بتاريخ 29/12/2020.

هذا ومن المقرر أن تشهد الجلسة مناقشة التقرير العام، بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، وحسـاب ختامي الخـزانـة العـامة عن السنة المالية 2019 / 2020 مع استمرار نظر مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 / 2020، ومشروعات قوانين بربط الحساب الختامي لموازنات الهيئات العامة الاقتصاديةعن السنة المالية 2019 / 2020، (وعددها 50 مشروعاً)، ومشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2019 / 2020، ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل(الديوان العام -مصلحةالخبراء-مصلحةالطبالشرعي-مصلحة الشهر العقاري) عن السنة المالية 2019 / 2020.