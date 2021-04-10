/626602/شيماء-سيف-توجه-رسالة-للجمهور-بعد-انفصالها

ظهرت شيماء سيف للمرة الأولى بتصريح واضح وصريح بعد العديد من الرسائل الغامضة التي نشرتها خلال الأيام الماضية، وانتشار العديد من الأنباء حول انفصالها من المنتج محمد كارتر.

دوت الخليج يرصد لكم أول تعليق للفنانة شيماء سيف بعد الرسائل الغامضة وتداول مواقع التواصل الاجتماعي أنباء بشأن انفصالها من زوجها محمد كارتر.

رسالة شيماء سيف

كتبت شيماء سيف، على حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام”، قائلة: "عمري، ما تخيلت إن غلاوتي تكون كده عندكم، كنت زعلانة وقوتوني بدعواتكم وحبكم اللي من القلب بجد، ربنا يخليكم ليا أنتو وكل أصحابى الفنانين اللي إتاكدت أنهم عيلتى التانية، ربنا يديم حبكم فقلبى ودايما سند وعيلة لبعض وآسفة إني كنت ما بردش بس للأسف أنا مابعرفش أخلي حد يشوفني مضايقة لأنى بحس إنى ضايقته معايا".

وتابعت: "بحب اختفى لحد ما أرجع زى ماكنت اضحك واضحكم معايا والحمد لله انا دلوقتى زى الفل وزى ماقلقتكم كان لازم اطمنكم، وكل سنة وانتم اطيب ناس فى الدنيا ورمضان كريم".

رسائل غامضة

يذكر، أن الفنانة شيماء سيف تداولت العديد من الرسائل الغامضة على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها، ما أثار الفضول لدى الجمهور لمعرفة ما الذي يمكن وراء تلك الرسائل.

بدأت أولى رسائلها باستوري عبر موقع انستجرام قائلة: "الحمدلله على كل حال، كل شيء نصيب"، ومن ثم كتبت رسالة أخرى تنصح بها جمهورها قائلة: "محدش يجي على نفسه عشان حد، متجملوش في الناس على حساب نفسكوا، سيبوا كل حد يبان على حقيقته علشان لما يأذيكم، مش هتعرفوا تثبتوا عكس اللي جملتوه في عين الناس".

انتشرت العديد من الشائعات حول انفصال شيماء سيف عن زوجها، حيث بدأ بعض رواد السوشيال ميديا ربط رسائلها عبر مواقع التواصل وحذف شيماء سيف لصورها مع زوجها محمد كارتر خصوصًا بعد إلغاء متابعتهم لبعض على الانستجرام بانفصالهما عن بعض.

كارتر يعلن إصابة والدته بفيروس كورنا

من ناحية أخرى، أعلن محمد كارتر، عن إصابة والدته بفيروس كورنا من خلال نشر صورة داخل إحدى مستشفيات العزل بالقاهرة على حسابه الرسمي بموقع فيس بوك رافقًا إليها تعليق يحمل معاني الحزن والأسى معلنًا عن بقاء والدته في مستشفي العزل لتلقي العلاج بعد إصابتها بالفيروس.