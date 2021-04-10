/626603/شوط-أول-من-المباراة-تفوق-الملكي-والعارضة-تمنع-ميسي-من-التسجيل

حسم الفريق الملكي ريال مدريد نتيجة أحداث الشوط الأول في المباراة التي جمعته مع برشلونة في لقاء الجولة الثلاثين من الدوري الإسباني الممتاز، ويشهد عل اللقاء ملعب ألفريد دي ستيفانو، هداف كلاسيكو الإسباني.

إستطاع أصحاب الأرض الفريق الملكي ريال مدريد من تسجل الهدف الأول في المباراة في الدقيقة الـ 14 من عمر المباراة، عن طريق المتألق وقائد الفريق الملكي كريم بنزيما، من خلال تمريرة زاحفة من الجانب الأيمن من أقدام لوكاس فاسكيز لكريم بنزيما ويسكنها الشباك بخلفية القدمة بصورة ولا أروع علي يسار دي خيا.

تلقي بيدري لاعب برشلونه البطاقة الصفراء الأولي في المباراة في الدقيقة 22 من عمر المباراة، بعد تدخل قوي علي البرازيلي كاسيميرو بالقرب من منطقة جزاء برشلونة.

تلقي مدافع برشلونة بطاقة صفراء ثانية في الدقيقة 31 لصالح أروخو، بعد التدخل القوي منه علي لاعب الريال فينيسيوس جونيور علي حدود منطقة الجزاء.

سجل أصحاب الأرض الهدف الثاني في المباراة في الدقيقة 32 من عمر المباراة، عن طريق توني كروس، عن طريق ضربة حرة مباشرة علي حدود منطقة الجزاء سددها الألماني توني كروس علي الزاوية اليمني من حارس المرمي ولم يستطع جوردي ألبا التعامل معها وتسكن الشباك.

أهدر ريال مدريد الهدف الثالث في المباراة في الدقيقة 34 عن طريق تسديده من فالفيردي والقائم الأيسر يمنعه من التسجيل، من خلال هجمة منظمه من الفريق الملكي وينهيها دفاع برشلونة لركنية من الجانب الأيسر.

القائم الأيمن يمنح ريال مدريد التفوق في المبارة ويمنع ليونيل ميسي من التسجيل، من خلال ركنية من الجانب الأيسر يسدده طويلة وعالية مقوسة وتصتدم بالقائم الأيسر في الدقيقة 45، ويأتي كورتوا في الدقيقة الثانية من الوقت البدل الضائع من الشوط الأول بعدما استلم كرة من ركنية عالية من الجانب الأيمن ويسددها بقوة ولكن كورتوا كان له بالمرصاد.