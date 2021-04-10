فيديو.. القباج: الفكر أصبح تكاملى أكثر فى المرحلة الثانية لحياة كريمة

وفى تصريحات لبرنامج حضرة المواطن، على فضائية الحدث اليوم، أوضحت الوزيرة: "تكلفة المرحلة الثانية تصل إلى 500 مليار، كما بدأ الفكر يبقى تكاملى أكثر، دخلنا مش بس فى تحسين مرافق بسيطة، لكن فى تحسين بنية تحتية متكاملة".
وأضافت: "داخلين أيضا بالشق الثانى والخاص الاستثمار فى البشر، وبنركز فيه على الطفولة المبكرة، ذوى الإعاقة، والتمكين الاقتصادى للمرأة، والتنسيق مع الجمعيات الأهلى فى موضوعات عدة، على الصحة الإنجابية للمرأة، وبرامج التوعية".
وعن الاستعدادات الجارية لقرب حلول شهر رمضان المبارك، أوضحت وزيرة التضامن، أن الأسبوع الماضى شهد قافلة غذاء مع صندوق تحيا مصر، ومصر المصر، للتوجه نحو كافة محافظات مصر، حيث تم توجيه 120 تريلا، مشيرة إلى أن هناك تنسيقا مع عدة جهات أخرى لتوجيه قوافل غذائية تستهدف الأسر الأكثر فقرا.
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