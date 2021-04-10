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/626594/وزير-الري-يكشف-لعمرو-أديب-كواليس-فشل-مفاوضات-سد-النهضة-في-كينشاسا-الليلة

وزير الرى فى ضيافة عمرو أديب

08:23 م - السبت 10 أبريل 2021

يستضيف الإعلامي عمرو أديب، في برنامج الحكاية المذاع علي قناة mbc مصر، الليلة، الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، في أول ظهور إعلامي عقب فشل جولة مفاوضات سد النهضة الأخيرة في كينساشا.

وزير الرى يكشف سبب فشل مفاوضات سد النهضة مع عمرو أديب اليوم

ويكشف وزير الرى، محمد عبد العاطي، خلال اللقاء سبب فشل جولة مفاوضات كينساشا، وسيناريوهات مصر للتعامل مع إقدام اثيوبيا على الملئ الثاني لسد النهضة، والمخاطر التي يمكن تتعرض لها مصر بسبب بدء عملية الملئ، في حالات الفيضان العالي او المتوسط او الجفاف.

وزير الرى فى ضيافة إم بي سي مصر

هذا وكان الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والري، قد أكد أن التعنت الإثيوبي هو السبب في فشل مفاوضات سد النهضة، رغم حالة المرونة التى أظهرتها مصر والسودان، خلال عملية التفاوض، والسعى للوصول إلى اتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الخارجية المصرية، قد أصدرت بيانًا منذ عدة أيام أكدت فيه أن مصر لم تتلق أي دعوة من جانب رئاسة الاتحاد الإفريقي لعقد جولة مفاوضات جديدة بشأن سد النهضة بعد فشل جولة المفاوضات في العاصمة الكونغولية كينشاسا.

كما أكد بيان الخارجية على أن ما تناولته دولة إثيوبيا فى البيان الصادر من خارجيتها، كذب محض ولا يمت للواقع بأى صلة.