/626604/لجان-الشيوخ-تستأنف-أعمالها-بمناقشة-قوانين-الصكوك-السيادية-والمأذونيات-غدا

تستأنف اللجان النوعية لمجلس الشيوخ أعمالها الأحد لمناقشة عدد من مشاريع القوانين المحالة الي المجلس .

اصدار قانون المأذونيات وأعمال المأذونيين وتعقد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار عبد الله عصر اجتماعا مشتركا مع مكتبي لجنتي الشؤون الدينية والأوقاف ولجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي لمناقشة مشروع قانون في شأن اصدار قانون انشاء وتنظيم المأذونيات وأعمال المأذونيين . اللجنه الاقتصادية تستكمل مناقشات الصكوك السيادية وتعقد لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار برئاسة النائب الدكتور هاني سري الدين اجتماعا مشتركا مع مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لاستكمال مناقشة مشروع قانون بإصدار قانون الصكوك السيادية . الشباب والرياضه تناقش لوائح الأندية الخاصة وتعقد لجنة الشباب والرياضة برئاسة النائب ابراهيم حجازي اجتماعين علي مدار اليوم لمناقشة بعض المشكلات المتعلقة بالوائح المنظمة لمراكز التنمية الشبابية والاجتماع الثاني يشمل استكمال مناقشة اللجنة بعض الاشكاليات المتعلقة بالوائح المنظمة للأندية الخاصة . اقرأ أيضا:طارق عبد الهادي: حياة كريمة تجسيد شامل ومتكامل لمفهوم حقوق الإنسا هذا و بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، ببرقيه تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم. وجاء فى نص البرقية المرسلة إلى الرئيس السيسي:” فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، يطيب لي أن اتقدم لسيادتكم بأسمي وبإسم أعضاء مجلس الشيوخ، بخالص ‏التهنئة القلبية بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم .. شهر الخيرات والبركات والانتصارات. وتابع المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق :” ونحن إذ ننتهز هذه المناسبة لنتقدم لفخامتكم بأحر التهاني داعين الله عز وجل لسيادتكم بالتوفيق والسداد وأن ينصركم في كافة التحديات، التي تواجهونها لتحقيق مصالح مصر وشعبها العظيم “. واستكمل رئيس الشيوخ، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق:” ندعو الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة على سيادتكم وعلي الشعب المصري وكافة الشعوب العربية والاسلامية بالخير والبركات وأن يمتعكم بموفور الصحة والعافية وأن يعم الأمن والأمان والازدهار بلادنا بفضل اخلاصكم وقيادتكم الحكيمة”. والجدير بالذكر أن المستشار محمود عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، الخميس الماضى، استقبل العميد جالفان أوبيبج، كبير مدير الشئون القانونية لجهاز الأمن الداخلى بجنوب السودان والوفد المرافق له، فى إطار التعاون المشترك بين مصر وجنوب السودان فى مجال سن التشريعات وجرائم شبكة المعلومات و التعريف بحقوق الإنسان.

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