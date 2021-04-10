/626605/برشلونة-يسجل-الهدف-الأول-مرمى-ريال-مدريد-فيديو

سجل لمينجويزا لاعب برشلونة الإسباني الهدف الأول لفريقه في مرمى ريال مدريد، بعد جوردي ألبا أرسل ترميرة عرضية من جهة اليسار تركها جريزمان تمر من بين قدميه لتصل لمينجويزا أمام المرمى فسدد الأخير الكرة لتمر على يسار الحارس لداخل الشباك.

وأحرز جوردي ألبا لاعب برشلونة الإسباني الهدف الثاني في مرماه بالخطأ لصالح ريال مدريد، في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، ضمن مواجهات الجولة الثلاثون من منافسات الدوري الإسباني الممتاز، في لقاء يسعى خلاله كل فريق في الفوز من أجل الإنقضاض على صدارة الترتيب.

#ريال_مدريد_برشلونه#كلاسيكو_الأرض



الله يستر يتعادل او يفوز برشلونه مع ذا المطر وهو ما قدم شي 🌞 pic.twitter.com/TtadvQE58l — محمد بن جعيدⓂ (@mohiiimd) April 10, 2021

وسجل كريم بنزيمة لاعب برشلونة الإسباني الهدف الأول في مرمى ريال مدريد، بعد بعد عدة تمريرات بين لاعبي ريال مدريد وصلت الكرة للوكاس فاسكيز على يمين منطقة الجزاء فمرر الكرة داخل منطقة الجزاء وقابلها بنزيمة على القائم الأول بتسديدة بكعب القدم بعد تحرك أكثر من رائع مرت على يسار الحارس داخل الشباك. وأنطلقت صافرة البداية بين ريال مدريد وبرشلونة في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، وتبث شبكة قنوات بي ان سبورت كلاسيكو الأرض بين الملكي والنادي الكتالوني بتعليق للمعلق الجزائري روؤف خليف عبر القناة الرابعة للشبكة.

أهداف برشلونة وريال مدريد

أعلن زين الدين زيدان ، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني عن التشكيل الأساسي، والمقرر أن يخوض مباراة برشلونة في إطار منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، وشهد التشكيل تواجد كريم بنزيمة وكاسميرو من بداية المباراة، بينما شهدت تشكيلة النادي الكتالوني تواجد ميسي. تشكيل ريال مدريد ضد برشلونة : حراسة المرمى: كورتوا. الدفاع: فاسكيز، ميليتاو، ناتشو، ميندي. الوسط: فالفيردي، مودريتش، كاسميرو، كروس. الهجوم: فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما.

تشكيل ريال مدريد و برشلونة

لمباراة ريال مدريد في إطار منافسات الدوري الإسباني، وشهدت التشكيل الرسمي للنادي الكتالوني تواجد ليونيل ميسي مع جلوس جريزمان على دكة المباراة. وجاء تشكيل برشلونة لمباراة ريال مدريد كالتالي: ‏حراسة المرمى: تيري شتيغين. خط الدفاع: ديست - مينغويزا - لينغليت – جوري البا. خط الوسط: اراوخو - دي يونغ – بوسكيتس. خط الهجوم: بيدري - ليونيل ميسي - عثمان ديمبلي. ويمكنك متابعة مباراة ريال مدريد وبرشلونة على قنوات:

هدف برشلونة في ريال مدريد

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يدخل ريال مدريد مباراة برشلونة في المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 63 نقطة، من أصل 29 مباراة، حقق من خلالها 19 انتصار، وتعادل في 6 مباريات، وخسر في 4 مباريات، سجل من خلالها 51 هدف، وتلقت شباكة 23 هدف في هذا الموسم.

بينما يدخل برشلونة لقاء ريال مدريد في المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، برصيد 65 نقطة، من أصل 29 مباراة، حقق من خلالها 20 انتصارن ووقع في فخ التعادل في 5 مباريات، وخسر في 4 مباريات في هذا الموسم