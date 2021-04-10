/626606/وزير-الرى-الدولة-لن-تنتظر-حدوث-أى-ضرر-فى-حالة-الملء-الثاني-لسد-النهضة

تحدث وزير الري، محمد عبدالعاطى، عن أسباب فشل مفاوضات سد النهضة، وآخر التطورات الحاصلة بعد تأزم عملية التفاوض، مع اقتراب إثيوبيا فى تعنتها بشأن الإصرار على الملء الإحادى.

وزير الرى يستعرض مجهودات الدولة للتصدى لمرحلة الملء

وقال وزير الرى، محمد عبدالعاطي:” الدول لن تنتظر أن يحدث أى ضرر، لكنه قد يكون طويل المدى، حيث عملت الدولة المصرية على مدار خمسة سنوات، على الرى الذكي والحديث، وتقنين الزراعات، كما تم تقليل زراعة القصب والموز”.

وتابع وزير الري محمد عبدالعاطى:” فى حالة حدوث ملء إحادى ثاني سنمتص الصدمة ولدينا جاهزية لذلك، ولدينا العديد من السيناريوهات إذا حدث الملئ، فلدينا جاهزية للتعامل مع المشكلة”.

وأختتم وزير الري:” إذا كان هناك فيضان عالي لا يوجد مشكلة وإذا كان هناك فيضان متوسط أيضا لا يوجد مشكلة، ولكن إذا ملء وهناك جفاف كامل وقوي أو متطرف، مع احتمال وجود جفاف ولا يشترط أن يكون هناك فيضان ، ونتمني وجود فيضان مثل العام الماضي ، فالمشكلة الأكبر تكمن فى الجفاف”.