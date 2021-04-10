/626608/الخارجية-السودانية-إثيوبيا-تعتبر-مشاركتها-بيانات-ملء-سد-النهضة-صدقة

أكدت الخارجية السودانية، أن إثيوبيا تعتبر مشاركتها بيانات ملء السد معنا كأنها صدقة، وذلك بعد رفض السودان عرض إثيوبيا لتبادل بيانات الملء الثاني لبحيرة سد النهضة، في موسم الأمطار المقبل، مطالبة بإبرام اتفاق مُلزم بشأن معلومات الملء والتشغيل.

دوت الخليج يرصد آخر المستجدات حول سد النهضة خلال الساعات القليلة الماضية، حيث باتت تلك القضية من أهم وأبرز القضايا المطروحة في الوسط بين دول المصب.

تبادل بيانات الملء الثاني لبحيرة سد النهضة

أرسلت إثيوبيا مساء يوم الجمعة، خطابات رسمية إلى السودان ومصر، أبدت فيها الموافقة على تبادل بيانات الملء الثاني لبحيرة سد النهضة، المقدر بـ 13.5 مليار متر مكعب.

وأشارت الخارجية السودانية، إلى أن أي مشاركة للمعلومات بدون اتفاق قانوني مُلزم يأتي كمنحة من إثيوبيا يمكن أن تتوقف عنه في أي لحظة، موضحة أن العرض المقدم من قبل إثيوبيا ليس له معنى سوى لرفع الضغط السوداني والإقليمي والدولي عنها.

الرئيس السيسي يشدد على حقوق مصر المائية

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم خلال مباحثاته مع نظيره التونسي، على حقوق مصر المائية بإعتبارها قضية مصيرية تهدد الأمن القومي.

تتربع قضية المياة في صدارة أولويات دول العالم أجمع في الوقت الحالي وليست مصر وحدها، حيث أكد الرئيس التونسي، أنه لن يقبل المساس بالأمن المائي لمصر، قائلًا: “أقولها وأكررها أمام العالم كله نحن نبحث عن حلول عادلة، ولكن الأمن القومى لمصر هو أمننا وموقف مصر فى أى محفل دولي سيكون موقفنا، ولن نقبل أبدا بأن يتم المساس بالأمن المائى لمصر".