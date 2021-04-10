فيديو.. متحدث الرى: قدمنا 15 سيناريو لحل أزمة السد وإثيوبيا رفضتها جميعا

جدة - نرمين السيد - وفى مداخلة مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج على مسؤوليتى، عبر فضائية صدى البلد، وجه المتحدث باسم وزارة الرى، رسالة طمأنة للمواطنين، بقوله: "اطمأنوا لن يحدث أى نقص فى المياه، ولن نتنازل عن حقنا التاريخى فى مياه نهر النيل، ومش هنستنى يحصل حاجة علشان نتحرك".

وشدد على أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات والمشروعات لزيادة المياه، منها تطهير الترع والمصارف، صيانة محطات الرى والرفع، التوسع فى إعادة استخدام مياه الصرف، ومشروعات تحلية المياه.

وأضاف أن مصر تريد التوصل لاتفاق، واللجنة الرباعية الدولية ضرورة من أجل حل أزمة السد الإثيوبى، مشيرا إلى أن اتفاقية إعلان المبادئ تؤكد ضرورة وجود اتفاق قانونى ملزم قبل ملء السد، مؤكدا أن إثيوبيا خالفت اتفاق إعلان المباديء بالملء الأول للسد، مؤكدا أن أى إجراء أحادى ستكون تداعياته وخيمة.

وتابع أن إثيوبيا خالفت اتفاقية المبادئ، مبينا: "قدمنا 15 سيناريو من أجل حل أزمة السد والتوصل لاتفاق ولكنهم مستمرن فى التعنت، لو هناك حسن نوايا من إثيوبيا لوقعنا اتفاق فى ساعتين، لكن تصرفات الجانب الإثيوبى غريبة وغير مقبولة".

وردا على سؤال أحمد موسى، حول ادعاء إثيوبيا أن مصر تحصل على نصيب الأسد من المياه، أجاب المهندس محمد غانم: "ادعاءات كاذبة، ولو أعدنا تقسيم الحصص ستكون لنا حصة أكبر من الحالية، فكميات المياه الساقطة على إثيوبيا مهولة".