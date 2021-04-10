فيديو .. رئيس العاصمة الإدارية : العمل مستمر على مدار 24 ساعة 

جدة - نرمين السيد - قال المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، إن العمل مستمر طوال الـ 24 ساعة وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرا إلى أن العاصمة أصبحت حلم جميع المصريين وشرف لأى مصرى أن يكون من ضمن فريق العمل.





وذكر الشربينى خلال مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أننا نعمل الآن فى الحى السكنى "r.3 - r.5"، مع مع الالتزام بالمعايير والإجراءات من خلال شبكة معلومات ذكية داخل المقر الحكومى وللكشف عن أى مشاكل قبل حدوثها، وأوضح أن وزارة الإسكان تشرف على مشروع الحدائق المركزية ويعد أحد أكبر تجمع حدائق على مستوى العالم بمساحة 23 ألف فدان. ونوه أن منطقة الأعمال المركزية التى تضم 20 برج يتوسطهم البرج الإيقونى الذى وصلت نسبة التنفيذ فيه لـ 90 % وجارٍ الانتهاء من أعمال التشطيب.

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