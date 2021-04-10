فيديو .. وزير الرى : جاهزون للتعامل مع الملء الثانى لسد النهضة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى، إن الدولة تعمل على امتصاص أكبر قدر من الصدمات بسبب بناء سد النهضة الإثيوبى حتى لا يحدث تأثير على المصريين، مؤكدًا أن الدولة تعمل على تنفيذ مشروعات للحفاظ على المياه.





وأضاف وزير الرى خلال حواره ببرنامج "الحكاية"، المذاع على قناة mbc مصر، اليوم السبت، أن الدولة المصرية تعمل منذ 5 سنوات على ترشيد المياه وإنشاء محطات معالجة وتبطين ترع، واستخدام الرى الحديث واكتشاف مياه جوفية، وتقنين الزراعات مثل زراعات الأرز والقصب والموز، مشيرًا إلى أن قدراتنا على تحمل الصدمات توضح قدرتنا على تحمل نتيجة الملىء لسد النهضة. وذكر عبدالعاطى أنه فى حالة الملء سنعمل على امتصاص الصدمات ولدينا سيناريوهات فى حالة الملء أثناء الجفاف أو أثناء الفياض المتوسط أو العالى.

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