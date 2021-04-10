فيديو.. وزير الرى: لن ننتظر أن يحدث ضرر للمصريين بسبب سد النهضة

جدة - نرمين السيد - وأضاف الوزير خلال لقائه مع الإعلامى عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" الذى يعرض على فضائية mbc مصر، اليوم السبت، أن الدولة تعمل على امتصاص أكبر قدر من الصدمات بسبب بناء سد النهضة الإثيوبى حتى لا يحدث تأثير على المصريين، مؤكدًا أن الدولة تعمل على تنفيذ مشروعات للحفاظ على المياه.

وأضاف أن مصر عملت على إثبات حسن نيتها في المفاوضات أكثر من مرة، مؤكدا أن هناك جاهزية للتعامل مع أزمة سد النهضة.