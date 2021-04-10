جدة - نرمين السيد - وأضاف الوزير خلال لقائه مع الإعلامى عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" الذى يعرض على فضائية mbc مصر، اليوم السبت، أن الدولة تعمل على امتصاص أكبر قدر من الصدمات بسبب بناء سد النهضة الإثيوبى حتى لا يحدث تأثير على المصريين، مؤكدًا أن الدولة تعمل على تنفيذ مشروعات للحفاظ على المياه.
وأضاف أن مصر عملت على إثبات حسن نيتها في المفاوضات أكثر من مرة، مؤكدا أن هناك جاهزية للتعامل مع أزمة سد النهضة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. وزير الرى: لن ننتظر أن يحدث ضرر للمصريين بسبب سد النهضة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.