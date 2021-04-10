إيبارشية ديروط وصنبو تصدر قرارات بشأن ترتيب الصلوات للفترة المقبلة

جدة - نرمين السيد - أصدر الأنبا برسوم أسقف ديروط وصنبو، قرارات بخصوص ترتيب الصلوات فى الفترة القادمة، أكد خلالها إقامة صلوات جمعة ختام الصوم وأحد السعف وأسبوع الآلام وخميس العهد والجمعة العظيمة وعيد القيامة بدون حضور شعبى والاكتفاء بالكهنة والشمامسة فقط.





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