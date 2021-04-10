مصر للطيران تسير غدا 59 رحلة دولية وداخلية لنقل 4424 راكبا 

تسير شركة مصر للطيران غدا الأحد، 59 رحلة دولية وداخلية وشحن جوي على متنها ما يقرب من 4424 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين .

قالت مصر للطيران في بيان صحفي اليوم ، إن الرحلات الجوية ستكون بمعدل رحلة واحدة تنطلق من مطار القاهرة الدولي إلي كل من (بغداد، إربيل، انجامينا، لاجوس، تونس، الدوحه، لندن، نيويورك، ميلانو، دبي، أبوجا، باريس، إمستردام، اسطنبول، كوبنهاجن، موسكو، أبوظبي، برشلونه، البحرين، الخرطوم، عمان، بيروت، الشارقة، عنتيبي، أديس أبابا)، بالإضافة إلى 13 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم والإسكندرية، و3 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 4424 راكبا.