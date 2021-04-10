تشهد حالة الطقس غدا الاحد طبقا لتتوقعات هيئة الأرصاد الجوية ، استمرار انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح نشطة أحيانا، مائل للبرودة على السواحل الشمالية والرياح نشطة، لطيف على جنوب سيناء ولطيف على شمال الصعيد والرياح نشطة، معتدل على جنوب الصعيد والرياح نشطة . ومن جانبه كشف مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد محمود شاهين ، أن البلاد تشهد نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب البلاد، واضطراب فى الملاحة البحرية على البحر الأحمر والمتوسط، حيث تصل سرعة الرياح من 60 ل 70 كم فى الساعة . حالة الطقس يسود ليلا طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، لطيف على جنوب سيناء، مائل للبرودة على جنوب البلاد. درجات الحرارة غدا الاحد وتكون درجات الحرارة غدا الاحد في القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجة، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 14 درجة، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 16 درجة. للاطلاع على أبرز وأهم الأخبار والأحداث يرجى الاشتراك بالصفحة الرسمية لموقع صوت الأمة.. اضغط هنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حالة الطقس غدا... استمرار الانخفاض في درجات الحرارة واضطراب بالمحافظات والملاحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.