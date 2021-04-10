ومن جانبه كشف مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد محمود شاهين ، أن البلاد تشهد نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب البلاد، واضطراب فى الملاحة البحرية على البحر الأحمر والمتوسط، حيث تصل سرعة الرياح من 60 ل 70 كم فى الساعة .
حالة الطقس
درجات الحرارة غدا الاحد
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حالة الطقس غدا... استمرار الانخفاض في درجات الحرارة واضطراب بالمحافظات والملاحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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