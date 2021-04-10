الرئيس التونسي يتجول في شوارع الحسين.. والرئاسة التونسية تحتفل بالجولة التاريخية (صور)

نشرت الرئاسة التونسية، مساء اليوم السبت، صورا للرئيس التونسي قيس سعيد خلال زيارته مواقع تاريخية في القاهرة الفاطمية برفقة وزير السياحة والآثار المصري خالد العناني.

وأظهرت الصور تجول الرئيس التونسي في شوارع منطقة الحسين، فيما تجمع مواطنون وأصحاب المحالات لإلقاء التحية على الضيف، برفقة المسئولين المصريين.













وفي وقت سابق زار الرئيس التونسى، قبر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، على هامش زيارته لمصر، حيث كتب فى كلمه فى دفتر الزيارات قال فيها: "وقفت اليوم أمام ضريح الزعيم جمال عبد الناصر مترحما على روحه الطاهرة ومتذكرا مواقفه.. كنا فى تونس نتابع خطبه، ولا زالت مواقفه حاضرة فى أذهان الكثير.. رحمه الله رحمة واسعة وألحقه بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا".

ويزور الرئيس التونسى قيس سعيد مصر، فى واحدة من الزيارات المهمة التى يحتفى بها الجميع على المستويات الرسمية والشعبية، وذلك لما بين البلدين من تاريخ واحد يجمعهما فى كل خير، ومن ذلك ما حدث فى قصة السلام الوطنى التونسى.

واستقبله الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، بقصر الاتحادية، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمى وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين، كما تم عقد مؤتمر صحفى مشترك، كما استقبل الرئيس التونسى قيس سعيد اليوم السبت بمقر إقامته بقصر القبة ‏الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء‏‎.‎