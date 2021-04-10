/626610/وزير-الري-مرحلة-الملء-الثاني-ستحدث-والمشاكل-داخل-إثيوبيا-السبب

تحدث وزير الرى، الدكتور محمد عبد العاطى، عن أزمة سد النهضة، بعد إعلان فشل المفاوضات الأخيرة، والاستعداد إلى اتخاذ الاجراءات اللازمة.

وزير الري: عملية ملء السد ستحدث غالبًا

وقال وزير الري، الدكتور محمد عبدالعاطى:” عملية الملء الثاني غالبًا سوف تحدث، لوجود عدد من المشاكل والأزمات الداخلية بإثيوبيا، ومن المتوقع أن يتم الملء دون التشغيل أو أن يتم الملء والشتغيل.

الدولة جاهزة للتعامل مع مرحلة الملء الثاني

وأضاف في تصريحات لبرنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب على قناة إم بي سي مصر، أن الدولة تتعامل مع أسوأ الظروف وكل السناريوهات، وأسوأها على الإطلاق أن يتم الملء مع وجود جفاف في نهر النيل، ونجهز أنفسنا لكافة الظروف.

وتابع وزير الري، الدكتور محمد عبدالعاطي:” نعمل على إدراك كل السيناريوهات، حيث أن التجهيزات تكمن في العمل على معالجة المياه وتبطين الترع والري الحديث وتقنين الزراعات، وتقليل المساحات المزروعة، مشيرا إلى أننا نهييء أنفسنا بشكل كامل على تحمل الصدمة.

وأشار بحدوث المليء الثانمي للسد، سيكون هناك أكثر من سيناريو، متوقعا انه قد يحدث فيضان عالي أو متوسط، وهذا لا توجد به مشكلة، بل تكمن المشكلة في حدوث الجفاف بع المليء، وهذا التوقع الأسوأ، لذلك نقوم حالبا بالمحافظة على المخزومن الإستراتيجي للمياه.