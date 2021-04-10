وزير الري عن أزمة سد النهضة: مش هنستنى وقوع الضرر ونُجهز للأمر منذ 5 سنوات

/626616/وزير-الري-عن-أزمة-سد-النهضة-مش-هنستنى-وقوع-الضرر-ونجهز-للأمر-منذ-5-سنوات

قال الدكتور محمد عبد العاطي ، وزير الموارد المائية والري، إن تبادل المعلومات خطوة تتم بناء على اتفاق، ولكن حتى الأن لم يتم حدوث أي إتفاق ، كما اننا نمتلك معلومات اكثر من الجانب الأثيوبي.

وأضاف محمد عبد العاطي خلال لقائه على فضائية إم بي سي مصر، أن مصر لن تنتظر وقوع الضرر ، ويتم التجهيذ لهذا الأمر منذ ما يقر من 5 سنوات، كما ان الضرر من الممكن أن يحدث بسبب الفعل الأحادي.

وتابع وزير الموارد المائية والريي،" نحاول إمتصاص أكبر قدر من الصدمة، حتى لا يحدث تأثير سلبي على المصريين" مضيفا أنه مع وجود فيضان عالي لن يكون هناك مشكلة وإذا كان هناك فيضان متوسط أيضا لا يوجد مشكلة، ولكن إذا تم الملء وهناك جفاف كامل وقوي أو متطرف، يكون هذا الإحتمال الاسوأ .

وأكمل عبد العاطي أنه يوجد مقياس لقياس مرونة الصدمات، ونعتبره مؤشر أساسي لمعرفة نتيجة نتيجة الملء، كما يوجد جزء فني، وجزء سياسي وغيرهما.

وأضاف وزير الري، الجهات الدوليه تستشعر اذا كان هناك خطر ام لا ، متابعا" يجب ان تركز كل جهة في عملها ونحن نعلم كيف نمتص اي صدمه" .