/626609/ريال-مدريد-يواصل-الصدارة-بكلاسيكو-الأرض-ويكرر-الفوز-علي-برشلونة

حقق ريال مدريد الفوز علي ضيفة برشلونة بنتيجة هدفين مقابل هدف، في لقاء الجواة الثلاثين من انطلاقة الدوري الإسباني الممتاز، علي ملعب ألفريد دي ستيفانو.

إستطاع أصحاب الأرض الفريق الملكي ريال مدريد من تسجل الهدف الأول في المباراة في الدقيقة الـ 14 من عمر المباراة، عن طريق المتألق وقائد الفريق الملكي كريم بنزيما، من خلال تمريرة زاحفة من الجانب الأيمن من أقدام لوكاس فاسكيز لكريم بنزيما ويسكنها الشباك بخلفية القدمة بصورة ولا أروع علي يسار دي خيا.

لاعبي الفريقين يخطئون والحكم يعاقب

تلقي بيدري لاعب برشلونه البطاقة الصفراء الأولي في المباراة في الدقيقة 22 من عمر المباراة، بعد تدخل قوي علي البرازيلي كاسيميرو بالقرب من منطقة جزاء برشلونة، تلقي مدافع برشلونة بطاقة صفراء ثانية في الدقيقة 31 لصالح أروخو، بعد التدخل القوي منه علي لاعب الريال فينيسيوس جونيور علي حدود منطقة الجزاء.

تلقي ناتشو مدافع ريال مدريد البطاقة الصفراء في الدقيقة 69 من عمر المباراة، بعد تدخل قوي علي محدود منطقة الجزاء علي لاعب برشلونة ميسي، وفي الدقيقة 89 تلقي البرازيلي كاسيميرو البطاقة الحمراء بعد تلقية البطاقة الصفراء الثانية.

سجل أصحاب الأرض الهدف الثاني في المباراة في الدقيقة 32 من عمر المباراة، عن طريق توني كروس، عن طريق ضربة حرة مباشرة علي حدود منطقة الجزاء سددها الألماني توني كروس علي الزاوية اليمني من حارس المرمي ولم يستطع جوردي ألبا التعامل معها وتسكن الشباك.

ميسي يهدي وجريزمان يضيع

ميسي يهدي الفرنسي جريزمان هدف مؤكد في الدقيقة 55 من عمر المباراة، ويهدرة بالتسديد في وضعية صعبة علي يسار الحارس، ويأتي الحكم بقرارة في النهاية بسقوط جريزمان في وضعية التسلل.

سجل برشلونة الهدف الأول له في لمباراة في الدقيقة 60 ليقلص الفارق، عن طريق أوسكار مينجويزا جارسيا من خلال تمريرة من الجانب الأيسر من جوردي ألبا يتركها جريزمان ويسددها أوسكار في الشباك علي يسار كورتوا.

تبديلات الفريقين في المباراة

تبديل اول لفريق برشلونة في الدقيقة الـ 46 في خط الهجوم، بخروج سيرجينو دست ونزول انطوان جريزمان، وجاء التبديل الثاني في الدقيقة 65 خروج سيرجيو بوسكيتس ودخول سيرخي روبيرتو، وفي الدقيقة 72 جاء التبديل الثالث بخروج رونالد أراوخو ودخول إلايش موريبا، تبديلين دفعه واحده في الدقيقة 81 بخروج عثمان ديمبلي ودخول مارتن برايثوايت، وخروج بيدري ودخول فرانشيسكو ترينكاو.

خروج لوكاس فاسكيز ودخول ألفارو أودريوزولا في الدقيقة 43، وتبديل ثاني في صفوف فريق ريال مدريد في الدقيقة 62 بخروج فيدريكو فالفيردي ودخول ماركو أسينسو في خط الهجوم، وجاء ثلاث تبديلات دفعة واحده في الدقيقة 73 بخروج كريم بنزيما ودخول ماريانو دياز، وخروج فينيسيوس جونيور ودخول مارسيلو، وخروج توني كروس ودخول إيسكو.